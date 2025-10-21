Aseguran armamento y posible droga en Nuevo Laredo

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a través de las comandancias de la Cuarta Región Militar y la Octava Zona Militar, informó sobre el aseguramiento de armamento y posible droga durante operativos de vigilancia realizados en el municipio de Nuevo Laredo, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con el reporte oficial, personal del Ejército Mexicano, al efectuar patrullajes terrestres de reconocimiento, localizó un vehículo en cuyo interior fueron encontrados diversos indicios relacionados con actividades ilícitas.

Entre lo asegurado se encuentran dos armas largas, catorce cargadores, 420 cartuchos útiles y veinte paquetes con aproximadamente 300 kilogramos de posible marihuana.

Los objetos y sustancias decomisadas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, con el fin de determinar su situación jurídica y dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La SEDENA destacó que estas acciones se realizaron con estricto apego al Estado de derecho y pleno respeto a los derechos humanos, reafirmando su compromiso de preservar las libertades, el orden y la paz pública en la sociedad tamaulipeca.

Desde Reynosa, donde se coordinan las operaciones para atender las necesidades de seguridad en toda la frontera, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reiteraron la indeclinable decisión del Gobierno de México de combatir a la delincuencia organizada y salvaguardar la seguridad de la población.

