Aunque sí se han investigado los casos, organismos civiles cuestionan la transparencia y aseguran que pocos casos derivan en sanciones

Inicio / Internacional / ICE suma detenciones, operativos y muertes en últimos cuatro años

Detrás de cada arresto, cada centro de detención y cada operativo fronterizo hay una cifra que Estados Unidos no logra silenciar: 76 migrantes muertos en los últimos cuatro años bajo la sombra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La agencia, blindada durante décadas por el hermetismo de sus expedientes, hoy enfrenta el escrutinio más intenso de su historia.

Los números no mienten. Entre 2022 y lo que va de 2026, los registros oficiales de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional documentan una escalada sin precedentes: 39 muertes bajo custodia solo entre enero de 2025 y enero de 2026, la cifra anual más alta desde que la agencia nació en 2003.

El pulso no ha bajado: para mediados de 2026 ya se sumaban 13 fallecimientos más.

Un patrón de muerte que se repite

En custodia, los expedientes trazan una radiografía inquietante. Enfermedades cardiovasculares. Atención médica que llega tarde —o que no llega—.

Suicidios. Sobredosis. Fallas respiratorias y orgánicas. Y, cada vez con más frecuencia, el uso de fuerza letal en plena calle.

Organizaciones de derechos humanos apuntan el dedo hacia un actor específico: los centros de detención privados contratados por ICE, donde las deficiencias médicas se acumulan como expediente de una crisis anunciada.

Texas, Luisiana, Georgia y California concentran la mayor parte de las muertes reportadas —no por casualidad, sino porque ahí se aloja buena parte del negocio de la detención migratoria.

Cuando el operativo termina en tiroteo

Desde 2025, la violencia migró de las celdas a las calles. Investigaciones periodísticas y registros judiciales contabilizan 34 incidentes con disparos de agentes desde enero de ese año.

Saldo: nueve muertos y una lista creciente de heridos.

Dos casos recientes exponen el patrón. En julio de 2026, agentes abatieron en Houston al mexicano Lorenzo Salgado Araujo.

Días después, un ciudadano colombiano murió en Maine bajo circunstancias similares. En ambos expedientes, la defensa de las autoridades fue idéntica: los vehículos de las víctimas intentaron arrollar a los agentes.

¿Justicia o pantalla?

En el papel, el protocolo existe: toda muerte bajo custodia o por uso de fuerza debe pasar por la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE, el Inspector General del DHS y, según el caso, el FBI o fiscalías locales.

En los hechos, legisladores y organizaciones civiles denuncian un patrón distinto: investigaciones que rara vez ven la luz pública y agentes que casi nunca enfrentan cargos penales. La desconfianza escaló en 2026 cuando salieron a la luz retrasos en la entrega de evidencia, negativas a compartir grabaciones y la ausencia de cámaras corporales en operativos que terminaron en muerte.

La presión ya cruzó fronteras. La ONU exigió recientemente a Estados Unidos investigaciones "rápidas e independientes" sobre las muertes en centros de detención y durante operativos de control migratorio.

La pregunta que queda flotando sobre Washington es simple y punzante: ¿cuántas muertes más hacen falta para que la rendición de cuentas deje de ser la excepción?

Balance de muertes vinculadas a ICE

Año Muertes registradas

2022 3

2023 7

2024 11

2025 37

2026* 18

Total 76