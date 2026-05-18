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Tamaulipas

Capturan a dos sospechosos por ataque a federales en Matamoros

Detienen a dos presuntos implicados en ataque a elementos del SPF en Matamoros; un agente murió y otro resultó herido. Aseguran armas y vehículo

  • 18
  • Mayo
    2026

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó la detención de dos personas presuntamente vinculadas con la agresión armada contra elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) en Matamoros, Tamaulipas, hechos en los que un agente perdió la vida y otro más resultó herido.

Mediante un comunicado oficial, las autoridades señalaron que las capturas se realizaron como parte de acciones coordinadas tras los hechos violentos registrados en la ciudad fronteriza, logrando ubicar y asegurar a los presuntos responsables.

De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió durante la madrugada del domingo, alrededor de las 6:30 horas, cuando los elementos federales fueron atacados por civiles armados tras verse involucrados en un percance vial.

Los agentes se encontraban concluyendo su turno de vigilancia en las inmediaciones del consulado estadounidense en Matamoros cuando ocurrió el incidente.

En el lugar perdió la vida un elemento del SPF, identificado preliminarmente como Marcelo Vázquez, de 40 años, mientras que otro oficial resultó herido por impacto de bala en la pierna derecha.

El lesionado fue trasladado al Hospital General Dr. Alfredo Pumarejo, donde permanece bajo atención médica especializada.

Lee aquí la nota completa: Muere agente federal tras balacera en Matamoros

Tras los hechos, corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en distintos puntos de Matamoros, incluyendo accesos carreteros hacia Reynosa y Ciudad Victoria, así como puentes internacionales.

 


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