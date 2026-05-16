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Tamaulipas

Persiguen y detienen a cuatro; aseguran arma, radios y droga

Los sujetos así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, encargada de continuar con las investigaciones

  • 16
  • Mayo
    2026

Un operativo de la Guardia Estatal derivó en la detención de cuatro personas, entre ellas una menor de edad, así como el aseguramiento de un arma de fuego, equipo de radiocomunicación y presuntos estupefacientes, tras una persecución registrada sobre el Libramiento Monterrey en Reynosa.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron mientras elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia, momento en el que recibieron una alerta emitida por el sistema C5 sobre un vehículo en el que presuntamente viajaban personas armadas.

Los agentes localizaron la unidad cuando circulaba a la altura de la colonia El Anhelo, sobre la avenida Adolfo López Mateos, donde los tripulantes intentaron escapar al notar la presencia policial.

Tras una breve persecución, los elementos de la Guardia Estatal lograron interceptar el vehículo metros más adelante, asegurando en el lugar a dos hombres y dos mujeres.

Durante la inspección de la unidad y de los ocupantes, las autoridades localizaron un arma corta, dos equipos de radiofrecuencia y un envoltorio con hierba seca con características similares a la marihuana.

Las personas detenidas, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar la situación legal de los involucrados.


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