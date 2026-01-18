Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
rams_vs_bears_2026_2a0887d162
Deportes

Los Rams vencen a los Bears en tiempo extra y avanzan a la final

Los Rams visitarán a su rival de la División Oeste de la NFC, Seattle, el próximo domingo en su primer viaje al juego de campeonato

  • 18
  • Enero
    2026

Matthew Stafford y los Rams de Los Ángeles sobrevivieron a un pase increíble de Caleb Williams que forzó el tiempo extra, y vencieron 20-17 a los Bears de Chicago el domingo por la noche para avanzar al juego de campeonato de la Conferencia Nacional.

Rams obtienen victoria por un gol de campo 

Harrison Mevis pateó un gol de campo de 42 yardas en el tiempo extra después de que Kam Curl interceptara un pase profundo de Williams en la primera posesión de los Bears en el período adicional.

Experiencia de Stafford habla por sí sola 

Stafford completó un pase de 16 yardas a Puka Nacua para llevar a los Rams a la zona de gol de campo y preparar a Mevis, conocido como el "Thiccer Kicker", para sentenciar el partido. Fue rodeado por sus compañeros mientras una multitud que antes estaba animada observaba casi en silencio.

¿Contra quién jugarán en la final de conferencia? 

Los Rams visitarán a su rival de la División Oeste de la NFC, Seattle, el próximo domingo en su primer viaje al juego de campeonato desde que el equipo de 2021 ganó el Super Bowl. Los Seahawks vencieron a San Francisco 41-6 el sábado.

Caleb Williams empata el partido en la última jugada

Los Ángeles lideraba 17-10 en el último minuto y los Bears enfrentaban una cuarta y cuatro desde la yarda 14 cuando Williams retrocedió para evitar la presión y lanzó el balón a Cole Kmet para el touchdown del empate con 18 segundos restantes. Aunque oficialmente fue un pase de 14 yardas, el balón viajó 51,2 yardas en el aire, según las estadísticas de Next Gen de la NFL.

Williams lanzó para dos touchdowns, pero fue interceptado tres veces para los Bears, quienes lograron una serie de victorias improbables bajo el entrenador de primer año Ben Johnson, pero esta vez se quedaron cortos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ICE_busca_a_Omar_Cuen_expolicia_ligado_al_El_Mayo_Zambada_46b1c5ab2f
ICE busca a Omar Cuen, expolicía ligado a 'El Mayo' Zambada
deportes_finales_conferencia_nfl_2026_52a78b6133
Definidas las Finales de Conferencia rumbo al Super Bowl LX
X3_A9522_b9ff34430d
Dodgers ficha al beisbolista regio Roberto Saucedo Jr.
publicidad

Últimas Noticias

SCJN_descarta_analizar_sentencias_antiguas_salas_2b08b5af94
SCJN descarta revisión de sentencias emitidas por salas extintas
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T144347_290_05e6bfef56
Morena rechaza posible intervención de EUA en Tamaulipas
fifa_mundial_series_2026_3924f5a6b3
Anuncian sedes y grupos de FIFA Series 2026 con 48 selecciones
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Avión de EUA aterriza en Toluca; 'fue acción coordinada', señalan
publicidad
×