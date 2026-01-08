Avanzan detenciones por homicidio de Carlos Manzo: Harfuch

Las investigaciones por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, registran avances relevantes con la detención de integrantes y líderes del grupo criminal presuntamente involucrado, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario señaló que los resultados son producto de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad federal, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Michoacán y el Gabinete de Seguridad.

Autores materiales y red criminal identificados

García Harfuch detalló que entre los implicados se encuentran Víctor Manuel “N”, Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, este último señalado como uno de los autores materiales del homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

“Se logró la detención de integrantes y líderes del grupo delictivo responsable del homicidio, mediante trabajos de inteligencia, análisis técnico y labores de campo”, afirmó el titular de la SSPC.

Las investigaciones revelaron que los agresores utilizaban grupos de mensajería para monitorear la movilidad y actividades del alcalde, así como para coordinar el ataque.

Capturan a líder criminal

Uno de los golpes más importantes ocurrió el 24 de diciembre, cuando autoridades federales y estatales detuvieron a Alejandro Baruc “N”, alias “Z”, identificado como líder de una célula criminal con operación en Parácuaro.

“El detenido es considerado generador de violencia y está relacionado con homicidios, extorsión y venta de droga”, explicó García Harfuch, quien agregó que el sujeto habría dado refugio a uno de los agresores tras el crimen.

Cabe señalar que dicho operativo se realizó con la participación de la SSPC, la FGR, la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y autoridades estatales.

Vinculación a proceso y más detenciones en curso

El pasado 30 de diciembre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que Alejandro Baruc “N” fue vinculado a proceso por delitos relacionados con armas de fuego y narcomenudeo, con prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

“Con los indicios recabados contamos con más información para continuar con las detenciones relacionadas con este caso”, subrayó García Harfuch.

Por su parte, las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer completamente el homicidio del edil uruapense y deslindar responsabilidades.

