Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_4_5827caeb8c
Tamaulipas

Avanzan proyectos de guarderías del IMSS en Matamoros

Con estas acciones, el gobierno municipal busca ampliar la cobertura de cuidado infantil y fortalecer el apoyo a familias trabajadoras

  • 02
  • Marzo
    2026

El Secretario del Ayuntamiento informó que el municipio impulsa la construcción de tres guarderías como parte de un paquete de seis proyectos de Centros Educativos de Cuidado Infantil. Actualmente, uno ya está aprobado y dos se encuentran en proceso de recalificación.

Explicó que la capacidad de atención dependerá del tamaño de los predios, con instalaciones previstas para recibir entre 150 y 250 menores por centro.

Para concretar las obras, el Ayuntamiento contempla donar los terrenos al Instituto Mexicano del Seguro Social, institución que se encargaría de la construcción y operación de las guarderías.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca ampliar la cobertura de cuidado infantil y fortalecer el apoyo a familias trabajadoras de la ciudad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Foto_Alcalde_4b6de09d14
Victoria tendrá deprimido vehicular en Libramiento con Calle 16
post_Whats_App_Image_2026_03_03_at_1_07_13_PM_4816c21f25
Presentan a nuevo subsecretario de Prevención de las Violencias
congreso_agresores_sexuales_75c85d421c
Piden priorizar registro de agresores sexuales y familiares
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_03_at_9_55_50_PM_ee5ba72169
Desata movilización de presuntos explosivos en Centrito Valle
Whats_App_Image_2026_03_03_at_9_40_37_PM_9d90615939
Lleva Arratia ante Suprema Corte multas de transparencia
b5dd4dbe_d79a_4f51_92a4_4c2bcf59e949_8da767c61b
Analizan ajuste salarial para pensionados de universidades
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
SAMUEL_garcia_fuerza_civil_2828fd3e42
Fortalece Samuel García nuevo cuartel de Fuerza Civil
publicidad
×