Beto Granados reconoce a la Liga Matamoros por logro nacional

Reiteró que su administración continuará impulsando el deporte y respaldando a las nuevas generaciones, para construir una ciudad con mayores oportunidades

Tras obtener el subcampeonato de la Serie Nacional de Ligas Pequeñas “Ángel Macías Barba” 2026, el alcalde de Matamoros, Beto Granados, felicitó a los integrantes de la Liga Matamoros A.C., quienes destacaron entre los mejores equipos del país durante el torneo celebrado del 4 al 11 de julio en esta ciudad.

En esta edición participaron 14 delegaciones provenientes de Nayarit, Aguascalientes, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Durango, Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, logrando el representativo matamorense posicionarse como el segundo mejor equipo a nivel nacional.

El presidente municipal resaltó el desempeño de los peloteros, quienes representaron con orgullo a Matamoros al demostrar disciplina, talento y espíritu deportivo en cada uno de sus encuentros.

“Matamoros nunca se rinde. Nos sentimos orgullosos por nuestros niños de la Liga Matamoros A.C. y de la Liga Villa del Refugio, quienes representaron a nuestra ciudad con entrega, disciplina y el corazón por delante. Estamos con ustedes y seguiremos apoyándolos en cada reto”, expresó el alcalde.

Asimismo, reiteró que su administración continuará impulsando el deporte y respaldando a las nuevas generaciones, al considerar que la formación de niñas, niños y jóvenes es fundamental para construir una ciudad con mayores oportunidades.

Granados también reconoció la labor de la Liga Pequeña Villa del Refugio, anfitriona de la competencia, por la organización del torneo y por consolidarse, a lo largo de 60 años, como un referente nacional en el desarrollo del béisbol infantil.

El Gobierno Municipal de Matamoros extendió la felicitación a los jugadores, cuerpo técnico, directivos y familias de la Liga Matamoros A.C., destacando que este resultado representa un orgullo para toda la comunidad.