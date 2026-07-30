Se señalaron como prioridades la atención al drenaje sanitario, la pavimentación, los servicios públicos y la seguridad

Inicio / Tamaulipas / Beto Granados encabeza mesa de trabajo con líderes de colonias

Autoridades municipales de Matamoros sostuvieron una mesa de trabajo con representantes de diversas colonias para revisar las principales necesidades relacionadas con agua potable, drenaje sanitario e infraestructura urbana.

En la reunión participaron presidentes de las colonias Valle Alto, Los Presidentes, Mariano Matamoros, Arboledas, Fraccionamiento Victoria y San Francisco, así como funcionarios del Ayuntamiento, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Junta de Aguas y Drenaje y la Secretaría de Bienestar Social.

Durante el encuentro, el municipio informó que en los primeros 21 meses de la actual administración se han realizado más de 300 rehabilitaciones de drenaje sanitario y presentó avances en obras y acciones relacionadas con el suministro de agua potable en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, se señalaron como prioridades la atención al drenaje sanitario, la pavimentación, los servicios públicos y la seguridad.

También se identificaron las necesidades específicas de cada colonia en materia de agua potable y drenaje, con el propósito de dar seguimiento a los acuerdos establecidos entre autoridades y representantes vecinales.