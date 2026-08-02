Beto Granados impulsa rehabilitación de drenaje en Matamoros

La administración municipal señaló que estas labores forman parte de las acciones para atender necesidades de infraestructura urbana en al menos seis colonias

El alcalde de Matamoros, Beto Granados, informó sobre el avance de los trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario en la colonia Acuario 2001, así como de acciones de mantenimiento vial en distintos sectores de la ciudad.

La obra se desarrolla sobre la calle Leyes de Reforma y tiene como objetivo mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje sanitario para los habitantes de ese sector.

De acuerdo con la administración municipal, estas labores forman parte de las acciones para atender necesidades de infraestructura urbana en las colonias.

De manera paralela, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento vial en las colonias Lauro Villar, Los Rosales, Villa Las Flores, Casa Blanca, Los Álamos y La Esperanza, con la finalidad de mejorar las condiciones de las calles y favorecer la movilidad de la población.