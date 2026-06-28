Beto Granados refuerza descacharrización por salud pública

Se exhortó a la población a retirar recipientes y objetos que acumulen agua en sus hogares para contribuir a la reducción de posibles focos de reproducción

El Gobierno Municipal de Matamoros, encabezado por el alcalde Beto Granados, reforzó las jornadas de descacharrización en distintos sectores de la ciudad como parte de las acciones preventivas para reducir la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades.

En esta ocasión, las labores se realizaron en la colonia Rodolfo Sánchez Taboada, donde personal municipal recolectó objetos en desuso acumulados en viviendas y espacios públicos que podrían convertirse en criaderos del mosquito.

De acuerdo con las autoridades municipales, estas acciones forman parte de una estrategia de prevención para disminuir el riesgo de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, además de promover la limpieza de patios y espacios comunes.

Por ello, el municipio exhortó a la población a retirar recipientes y objetos que acumulen agua en sus hogares para contribuir a la reducción de posibles focos de reproducción del mosquito y fortalecer las medidas de prevención sanitaria.