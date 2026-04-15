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Tamaulipas

Matamoros activa apoyo a extrabajadores tendrán: agua gratis

Beto Granados arrancó el registro para que ex trabajadores de Trico y Tridonex accedan a un subsidio del 100% en el recibo de agua

  • 15
  • Abril
    2026

El alcalde Beto Granados arrancó el registro para que ex trabajadores de Trico y Tridonex accedan a un subsidio del 100% en el recibo de agua, un apoyo que estará vigente de mayo a octubre y que implicará una inversión municipal cercana a los $7 millones de pesos.

Desde este martes, decenas de exempleados comenzaron a inscribirse en un proceso coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico y la Junta de Aguas y Drenaje, con acompañamiento de representantes sindicales y del Seguro Social. En una primera etapa se atiende a personal de Trico; posteriormente, el programa se extenderá a quienes laboraban en Tridonex.

El secretario de Desarrollo Económico, Enrique Salinas, dejó claro que la instrucción del alcalde es directa: el beneficio será para todos los trabajadores que tengan el recibo a su nombre, sin importar su afiliación sindical o representación legal.

Granados sostuvo que el apoyo busca aliviar la carga económica de quienes atraviesan un proceso laboral tras el cierre de las empresas. “No hay distinciones: son familias de Matamoros que necesitan respaldo”, afirmó.

El subsidio al agua forma parte de un paquete más amplio de medidas. El municipio también ha instalado carpas, sanitarios y brinda alimentación, además de coordinarse con el gobierno estatal, el IMSS y el Infonavit para abrir opciones laborales y ampliar los apoyos.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca contener el impacto económico en las familias afectadas mientras se resuelve su situación laboral.


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