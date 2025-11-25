Cerrar X
Tamaulipas

Colapsa la Tampico-Mante por protesta de productores

Por segundo día, productores bloquean la carretera Tampico-Mante en protesta por la crisis en el campo. Exigen precios justos, incentivos y condiciones

  • 25
  • Noviembre
    2025

Por segundo día consecutivo, la carretera federal Tampico-Mante permanece bloqueada por productores agrícolas como parte del paro nacional que se extiende en al menos 28 estados del país.

Filas kilométricas de tráileres, autobuses y vehículos particulares se mantienen varadas en el tramo del Ejido Tres Marías, donde los manifestantes aseguran que no se retirarán hasta que el Gobierno federal atienda sus demandas.

Raúl García Vallejo, integrante del Sistema Producto Sorgo a nivel nacional, explicó que la protesta surge de una crisis profunda en el campo mexicano, precios desplomados, insumos más caros y la desaparición de programas que antes daban estabilidad a la producción.

“El precio del sorgo día a día está cayendo; estuvo en 6,800 pesos y hoy anda en 1,500; no es justo que Estados Unidos tenga tantos incentivos y nosotros ninguno”, señaló.

“No queremos que nos regalen nada, pero sí que la agricultura comercial tenga las mismas condiciones para competir”.

Los productores reclaman que, mientras ellos venden a precios cada vez más bajos, al consumidor final le aumentaron la tortilla, el huevo, la carne y las harinas industriales. Además, México continúa importando granos baratos y de menor calidad desde Estados Unidos, favoreciendo a los industriales y golpeando al productor nacional.

Entre los incentivos desaparecidos destacan el seguro agrícola, las coberturas anticipadas, el ingreso objetivo y los créditos accesibles. Sin estas herramientas, miles de agricultores operan en riesgo en un escenario agravado por fenómenos climáticos como sequías, heladas y lluvias atípicas.

“Muchos compañeros están ya en cartera vencida, con deudas y con riesgo de perder el patrimonio de toda una vida; no es necedad, es necesidad”, agregó.

En Tamaulipas se estima la participación de entre 20 y 30 mil productores distribuidos en la zona sur, El Mante, el norte, San Fernando y los cruces internacionales; a nivel nacional, el movimiento reúne a millones de agricultores.

Dimas Salazar Rodríguez, productor agrícola de Altamira y delegado del Comité Municipal Campesino, confirmó que las protestas se endurecieron al no lograr acuerdos previos con autoridades federales.

“Queríamos algo mediático, sin afectar a terceros, pero no hubo respuesta; Estados Unidos y Canadá reciben apoyos en todo, financiamiento, costo de producción, comercialización; así ellos pueden vender más barato; aquí no tenemos nada”, indicó.

Recordó que los precios de garantía, los apoyos a la comercialización y los mecanismos compensatorios desaparecieron bajo el argumento de combatir la corrupción, sin que hoy exista un solo funcionario sancionado.

El movimiento permanece indefinido, a la espera de la mesa de negociación programada este día en la Ciudad de México, en la que participan las secretarías de Agricultura, Gobernación y Economía. Si hay acuerdos, los bloqueos se levantarán; de lo contrario, las manifestaciones continuarán.

“Estamos trabajando juntos, no de manera aislada; son al menos 40 puntos de protesta en todo el país; hasta que haya una solución real para el campo, aquí vamos a seguir”.

La carretera continúa cerrada totalmente en ambos sentidos, mientras cientos de automovilistas buscan rutas alternas ante un conflicto que podría prolongarse por días.


