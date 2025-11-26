Bloquean transportistas carreteras estratégicas

Por segundo día consecutivo, agricultores y transportistas de Tamaulipas realizaron una nueva jornada de protestas en distintos tramos carreteros de la entidad. En esta ocasión, las manifestaciones escalaron a cierres totales en puntos estratégicos que afectaron directamente la movilidad regional; entre ellos, se volvió a bloquear el cruce fronterizo Reynosa–Pharr.

Uno de los bloqueos se registró en la caseta de cobro de Nuevo Progreso, vía que conecta a los municipios de Matamoros, Río Bravo y Nuevo Progreso con el puente internacional. La obstrucción generó largas filas y frenó el flujo hacia la frontera.

Otro de los puntos afectados fue el tramo conocido como “La Y”, una conexión clave entre Ciudad Victoria, San Fernando, Matamoros y Reynosa. El cierre paralizó la circulación vehicular y aumentó la presión hacia las autoridades ante la falta de acuerdos.

Sobre la exigencia principal del movimiento, Gabriel Armendáriz, presidente del 14 Comité Campesino, explicó que los productores no buscan privilegios, sino un precio justo para sus cosechas.

“Queremos un precio justo para el grano. Estamos solicitando para el maíz $7,200 y para el sorgo $6,000. Ahora no estamos tan exigentes; estamos esperando a ver con cuánto nos dice la doctora Claudia Sheinbaum. A lo mejor no les puedo dar $6,000 o $7,000 pesos, pero que se mire la intención, que se vea si quiere apoyar al campo mexicano.”

También fue bloqueada la zona ribereña, ampliando el alcance de las protestas en la región. A esto se sumó nuevamente el cierre del puente internacional Reynosa-Pharr, uno de los cruces más importantes por su conexión directa con Texas y su papel en la distribución de mercancías hacia Estados Unidos.

Los manifestantes señalaron que parte de la molestia reciente proviene de las declaraciones de la Secretaría de Gobernación, las cuales consideran despectivas y ajenas a la realidad del campo. Héctor Eliborio Peña de León, líder de la Asociación de Propietarios Rurales de Río Bravo, expresó su inconformidad.

“Lo que manifestó nuestra secretaria de Gobernación, Rosa Icela, muchos lo interpretamos como una amenaza a nuestra petición justa, pacífica y ordenada. Hoy esperemos que haya algún cambio en esa situación.”

Los agricultores y transportistas insisten en que su lucha no corresponde únicamente a intereses locales, sino a la crisis que afecta al campo en más de 28 estados del país. Aseguran que la inseguridad también es un factor crítico que golpea tanto a productores como a operadores de carga.

En ese sentido, Armendáriz reiteró la gravedad del panorama:

“No nada más el campo tamaulipeco; está en riesgo todo el país. Ya se unieron limoneros, aguacateros y transportistas a estas manifestaciones, exigiendo mayores apoyos. Por ejemplo, a ellos en las carreteras los están asaltando, los están matando, y nosotros aquí en el campo lo que queremos es un precio justo.”

A pesar de las afectaciones regionales y la presión nacional que representa este movimiento, hasta ahora no se ha logrado un acuerdo con el gobierno federal, por lo que las movilizaciones podrían continuar en los próximos días.

