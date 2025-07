Campesinos bloquean puente internacional Reynosa-Pharr

Tras más de seis meses de intentos fallidos de diálogo con autoridades federales, productores agrícolas de Tamaulipas decidieron cerrar el puente internacional Reynosa-Pharr como medida de presión para exigir una solución a la crisis que enfrenta el sector sorguero. La protesta comenzó este lunes 7 de julio y mantiene bloqueado uno de los cruces comerciales más importantes de la entidad, afectando ya el tránsito de camiones de carga hacia Estados Unidos.

“Nosotros ahorita tenemos como seis meses intentando y yendo hasta México a la SADER, en la SADER nos dijeron el representante de ahí que nos iban a dar compensación de nuestro sorgo, cosa que es una mentira, ya nos cansamos”, declaró Consuelo de Santiago, productora del Ejido Javier Rojo Gómez. “Ya nuestra gente no nos quiere acompañar porque nosotros también los hemos echado mentiras, pero así nos han echado a nosotros”.

El operativo de protesta ha comenzado a generar afectaciones al comercio internacional, especialmente en los sectores agroalimentario y manufacturero que utilizan esta ruta para exportar mercancía.

Los campesinos argumentan que el precio actual del sorgo, fijado en 3,600 pesos por tonelada, no cubre los altos costos de producción ni les permite obtener una ganancia justa. Exigen la intervención inmediata de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de la Secretaría de Hacienda para establecer un precio de garantía que permita reactivar la economía del campo.

“Tenemos un precio de 3,600 pesos, siendo que los insumos están carísimos, el diésel ya está en 25 pesos, vas a la John Deere a comprar refacciones y están carísimas”, señaló Gabriel Armendáriz, líder del 14 Comité Campesino de Reynosa. “Con el precio que tenemos y el rendimiento que tuvimos este año, prácticamente el campo va para abajo. Este año pasado tuvimos aproximadamente unas 20,000 hectáreas que dejaron de sembrar porque el campo ya no era redituable”.

Los productores aseguran que el gobierno federal ha dejado fuera a Tamaulipas de todo tipo de apoyo, al no considerar al sorgo como grano de consumo humano. Por ello, se han unido a campesinos de otras entidades del país que enfrentan problemáticas similares.

“Ya estamos unidos Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, estamos en lo mismo”, agregó Armendáriz. “Ellos están peleando el precio del maíz, pero el precio es el mismo que tenemos aquí y que queremos en otros estados”.

La postura de los manifestantes es firme: no se retirarán hasta obtener una respuesta concreta por parte del gobierno federal.

“No nos vamos a quitar de aquí, no nos vamos a mover hasta que nos den una respuesta favorable, ya sea que estemos aquí todo el día, toda la noche, mañana o pasado”, advirtió Armendáriz. “Este es el último tirón y no pensamos retroceder para nada, mis compañeros y yo estamos en lo mismo y vienen más compañeros para apoyar esta causa”.

Por su parte, Consuelo de Santiago reiteró la determinación del grupo. “Venimos decididos a quedarnos, no le hace que no nos bañemos, no importa, pero vamos a demostrarle a nuestra presidenta que nosotros no somos agricultores que nos gusta que nos den esperanzas y no sea así”.

