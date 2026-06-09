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Tamaulipas

Bomberos de Reynosa reforzarán capacitación en Texas

Bomberos de Reynosa viajarán a Texas para capacitarse en emergencias químicas, manejo de materiales peligrosos y respuesta binacional

  • 09
  • Junio
    2026

Elementos del Departamento de Bomberos de Reynosa participarán en una jornada de capacitación especializada en el estado de Texas con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en la atención de emergencias químicas, manejo de materiales peligrosos y protocolos de respuesta binacional. 

El director de Bomberos en Reynosa, Javier Lam Cantú, informó que estas actividades forman parte de los esfuerzos permanentes para mantener actualizado al personal operativo ante situaciones de alto riesgo que pueden presentarse en la región fronteriza. 

El funcionario destacó que la importancia de este tipo de entrenamientos quedó evidenciada recientemente, luego de que en la ciudad se activaran los protocolos de emergencias químicas tras recibirse un reporte relacionado con un supuesto derrame de aceite con posible presencia de radiación. 

"Con la finalidad de reforzar estos conocimientos ya adquiridos y como cosa hecha adrede, por aquí tuvimos la semana pasada un reporte que ingresó como un derrame de aceite con radiación y se activaron los protocolos de emergencias químicas", explicó. 

Lam Cantú señaló que la capacitación se desarrollará en coordinación con el Departamento de Bomberos de Weslaco, Texas, donde personal reynosense participará durante varios días en actividades enfocadas en la actualización de procedimientos y el manejo de equipo especializado. 

"Será el Departamento de Bomberos de la ciudad de Weslaco, en Texas, en donde el miércoles y jueves estaremos por ahí asistiendo y reforzando todos esos conocimientos que ya se tienen adquiridos", comentó. 

El jefe de la corporación destacó que estos encuentros permiten fortalecer las capacidades operativas adquiridas en simulacros anteriores y mejorar la coordinación entre cuerpos de emergencia de México y Estados Unidos para responder de manera eficiente ante incidentes complejos. 

Asimismo, recordó que muchas de las técnicas y protocolos abordados en estas capacitaciones ya han sido aplicados en situaciones reales registradas en ambos lados de la frontera, contribuyendo a salvaguardar vidas y reducir riesgos para la población. 

Las autoridades consideran que la preparación continua del personal resulta indispensable ante el crecimiento de la actividad industrial y el tránsito constante de materiales potencialmente peligrosos en la región, donde la cooperación binacional se ha convertido en una herramienta clave para la atención de emergencias.


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