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Tamaulipas

Refuerzan Bomberos de Matamoros con unidades y aumento

Alcalde entrega nuevas unidades, anuncia alza salarial del 30% y mejora equipamiento para fortalecer la atención de emergencias

  • 20
  • Abril
    2026

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, encabezó la entrega de nuevas unidades para el Heroico Cuerpo de Bomberos, como parte de las acciones para fortalecer la atención de emergencias en el municipio.

Durante el evento, el edil destacó que también se dotará a los elementos de 10 tanques de oxígeno, los cuales fueron adquiridos gracias a los recursos recaudados en la cena de gala celebrada el pasado 27 de febrero. En dicho evento participó como huésped distinguida la cantante Ninel Conde, cuya presencia contribuyó a impulsar la recaudación.

Asimismo, se informó que la empresa maquiladora Spellman se sumó a este esfuerzo mediante la donación de cinco tanques de oxígeno adicionales, fortaleciendo así el equipamiento del cuerpo de rescate.

En materia laboral, el alcalde anunció un incremento del 30 por ciento en el salario de los bomberos de Matamoros, reconociendo su labor y compromiso en la atención de emergencias y salvaguarda de la ciudadanía.

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Por su parte, el coordinador municipal de Protección Civil, Gustavo Acuña Rangel, expresó su agradecimiento al gobierno municipal y a las empresas que hicieron posible estas mejoras, destacando que el nuevo equipo y el aumento salarial representan un avance significativo para dignificar el trabajo de los bomberos y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

Asimismo informó que actualmente se cuenta con cuatro estaciones de bomberos, las cuales serán fortalecidas mediante la distribución estratégica de nuevas unidades, tomando en cuenta su capacidad de almacenamiento de agua y respuesta operativa, con equipos que superan las 3 pulgadas de descarga para atender emergencias de manera más eficiente.

Por otro lado, se dio a conocer que, además del incremento salarial anunciado, se implementará un plan estratégico de mantenimiento para las unidades. Este programa contempla ingresar los vehículos de manera gradual a talleres especializados, con el objetivo de rehabilitarlos al 100 por ciento y garantizar que cada estación cuente progresivamente con al menos dos unidades en óptimas condiciones.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca mejorar las condiciones operativas y económicas de los bomberos, así como garantizar una respuesta más eficiente ante situaciones de riesgo.


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