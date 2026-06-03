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Tamaulipas

Cabeza de Vaca acusa ser víctima de persecución política

Entre los integrantes de su familia señalados se encuentran su esposa Mariana Gómez Leal, y su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger

  • 03
  • Junio
    2026

El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca acusó este miércoles de ser víctima de una persecución política, luego de difundirse el rechazo del amparo para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquee sus cuentas bancarias.

A través de redes sociales, dio a conocer un comunicado en el que se señala que la madre de Cabeza de Vaca emitió tres solicitudes de amparo en beneficio de ella y dos empresas relacionadas por el bloqueo de sus cuentas, las cuales fueron rechazadas.

"Emitió sentencia en tres juicios de amparo promovidos para la madre del exgobernador y dos empresas relacionadas con su familia, en las que confirmó el bloqueo de sus cuentas bancarias bajo el argumento de que dicho bloqueo derivó de una solicitud por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, ello en clara violación a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

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A lo largo del documento se detalla que dicha persecución política inició en 2021, cuando el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, ordenó el congelamiento de estas cuentas bancarias, tanto el exgobernador como de varios miembros de su familia y empresas.

Entre los integrantes de su familia señalados se encuentran su esposa, Mariana Gómez Leal; su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger; así como su hermano, José Manuel García Cabeza de Vaca.

Al darse a conocer este 16 de febrero que seguía con una orden de aprehensión vigente, sus abogados afirmaron que su cliente era blanco de una persecución política que inició desde 2019.

Esta medida económica se llevó a cabo después de que las autoridades mexicanas buscaran evitar que transfiriera dichos recursos obtenidos aparentemente de manera ilícita, debido a que podrían ser revisados por medio de una investigación.

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También se mencionó en este documento que el acuerdo entre los sustentados por el entonces Pleno del Décimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito y el exgobernador Cabeza de Vaca no contaba con un sustento, por lo que estas acciones no eran válidas.

"Determinó que el supuesto oficio del Agregado Jurídico con el que ilegalmente Santiago Nieto ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias, así como las de su familia empresas, no constituía una petición expresa por parte de autoridad extranjera que justificara dichos bloqueos, por lo tanto, esos bloqueos resultan absolutamente inconstitucionales".

Con este fallo, el exgobernador reiteró que es víctima de una persecución política y adelantó que buscará revertir la resolución por la vía legal, mientras los procesos e investigaciones relacionados con su caso permanecen en curso.


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