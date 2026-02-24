Tras fallo de SCJN, Cabeza de Vaca denuncia ofensiva política

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lanzó fuertes críticas contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de que el máximo tribunal avalara la orden de aprehensión emitida en su contra en 2021, decisión que —aseguró— demuestra una pérdida de independencia dentro del Poder Judicial.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el exmandatario panista afirmó que el proceso legal que enfrenta tiene un trasfondo político y lo vinculó directamente con los conflictos que sostuvo con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador durante su administración estatal.

Hoy quedó claro: la @SCJN no responde a la ley, responde al poder; ni ellos se pudieron poner de acuerdo en su determinación.



Me persiguen por enfrentar al entonces presiente López Obrador, por descubrir, exhibir y denunciar la red criminal, corrupcion y complicidad política… pic.twitter.com/7jlcvkGQGr — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) February 24, 2026

Según señaló, las acusaciones surgieron después de que denunciara presuntas irregularidades relacionadas con esquemas de evasión fiscal ligados al tráfico ilegal de combustibles, conocidos como huachicol fiscal, los cuales —dijo— representaban una de las redes de corrupción más grandes detectadas en el país.

En su posicionamiento, sostuvo que la reciente determinación de la Corte refleja que el Poder Judicial dejó de actuar como un contrapeso institucional y, en cambio, se estaría utilizando con fines políticos. Afirmó que las resoluciones judiciales responden a intereses del partido en el poder y buscan actuar contra quienes mantienen posturas críticas u opositoras.

Denuncia acciones legales en su contra por presunta corrupción

El exgobernador también acusó que desde que presentó dichas denuncias comenzaron presiones y acciones legales en su contra, las cuales, aseguró, forman parte de una persecución derivada de sus señalamientos sobre presuntos actos de corrupción ocurridos a nivel federal.

Asimismo, cuestionó el momento en que avanzó el proceso judicial, al señalar que permaneció sin movimiento hasta la integración de la nueva conformación de la Suprema Corte. En particular, mencionó que el asunto fue turnado a la ministra Lenia Batres Guadarrama, situación que, desde su perspectiva, permitió que se emitiera una resolución favorable a intereses políticos.

Finalmente, García Cabeza de Vaca adelantó que continuará informando públicamente sobre el desarrollo de su caso y reiteró que el proceso aún no concluye. Subrayó que su situación jurídica sigue en curso y sostuvo que, hasta el momento, no existe una resolución definitiva ni una imputación formal en su contra.

Comentarios