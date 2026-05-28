Cuestionan posible regreso de Mauricio Fernández al Tribunal

El magistrado Mauricio Fernández de la Mora, actualmente adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito en Monterrey, buscaría regresar al Tribunal de Reynosa, en medio de señalamientos públicos relacionados con resoluciones que presuntamente favorecieron al exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial, Fernández de la Mora fue señalado por legisladores de Morena y por autoridades federales de presuntamente obstaculizar actuaciones de la Fiscalía General de la República dentro de procesos judiciales contra el exmandatario estatal, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Entre las controversias destaca la actuación del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas, donde junto con otros integrantes habría acelerado procedimientos relacionados con recursos promovidos por Cabeza de Vaca, situación que motivó recusaciones y recursos legales por parte de la FGR.

La polémica aumentó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente negara el amparo solicitado por el exgobernador el pasado 24 de febrero de 2026, manteniéndose vigente la orden de aprehensión en su contra.

Fernández de la Mora también ha sido relacionado con resoluciones emitidas en otros estados del país que, según diversos señalamientos públicos, habrían beneficiado a personas presuntamente vinculadas con grupos del crimen organizado.

Hasta el momento, no existe una postura oficial del magistrado respecto a los cuestionamientos sobre su trayectoria judicial ni sobre su eventual regreso a Tamaulipas.

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