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Tamaulipas

Cae Alexander 'N', alias 'M9'; desata jornada de violencia

Durante el despliegue, se aseguraron un arma de fuego, cartuchos de diversos calibres, cargadores y equipo táctico, así como cuatro vehículos y documentación

  • 27
  • Abril
    2026

Autoridades federales y estatales detuvieron este lunes a Alexander "N", alias "M9", identificado como un objetivo prioritario y presunto integrante de un grupo delictivo, quien es acusado del delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanentes, así como delitos contra la salud.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, esta captura se llevó a cabo en un inmueble de la colonia Vicente Guerrero, en el municipio de Reynosa, ante la apertura de una carpeta de investigación sobre la presencia de personas armadas en posesión de narcóticos en el lugar.

Durante el despliegue, se aseguraron un arma de fuego, cartuchos de diversos calibres, cargadores y equipo táctico, así como cuatro vehículos, un celular y diversa documentación.

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Según las autoridades, estas acciones derivaron en varios bloqueos carreteros en distintos puntos de la entidad.

"Derivado de estas acciones operativas, se registraron diversos bloqueos de vialidad en la región. Se confirmaron un total de ocho bloqueos en distintos puntos de los municipios de Reynosa, Gustavo Díaz Ordaz y Miguel Alemán.

Asimismo, se reportaron actos de vandalización mediante detonaciones de arma de fuego en al menos 10 sitios de videovigilancia."

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, participaron en las labores para dar con la captura.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Violencia y bloqueos sacuden Reynosa; amanece en calma

La ciudad de Reynosa amaneció este lunes en un ambiente de tensa calma, luego de que durante la madrugada se registraran enfrentamientos armados que derivaron en bloqueos, quema de llantas y vehículos en distintos puntos.

De acuerdo con reportes preliminares, algunos tramos carreteros resultaron afectados por estas acciones, lo que generó incertidumbre entre la población. Con el paso de las horas, la actividad comenzó a restablecerse de manera gradual en la ciudad.

Aquí te presentamos la nota completa: Violencia y bloqueos sacuden Reynosa; amanece en calma

 

 


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