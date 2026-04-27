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Tamaulipas

Llaman a ciudadanos a recuperar licencias retenidas con descuento

El funcionario municipal hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a regularizar su situación y recuperar sus documentos.

  • 27
  • Abril
    2026

El tesorero municipal de Matamoros, Juan Carlos Rodríguez Rodríguez, informó que actualmente más de 6 mil 700 licencias de conducir se encuentran resguardadas en la Dirección de Ingresos, luego de no haber sido reclamadas por sus propietarios en el tiempo correspondiente.

Explicó que cuando un ciudadano comete una infracción vial, suele dejar como garantía su licencia de conducir o tarjeta de circulación, documentos que permanecen en la Dirección de Tránsito y Vialidad por un periodo de tres meses. En caso de no ser recuperados en ese lapso, son enviados posteriormente a la Dirección de Ingresos.

Ante esta situación, el funcionario municipal hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a regularizar su situación y recuperar sus documentos, aprovechando un incentivo aprobado recientemente por el Cabildo.

Detalló que se autorizó un 50 por ciento de descuento en el pago de licencias de conducir y conceptos reglamentarios, beneficio que estará vigente durante el mes de mayo.

Finalmente, reiteró la invitación a los ciudadanos que se encuentren en esta situación a aprovechar este programa y evitar mayores complicaciones administrativas.


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