Campesinos anuncian bloqueos en puentes fronterizos

Campesinos de diversas regiones del estado anunciaron que, ante la falta de acuerdos y la ausencia de respuesta por parte del gobierno federal, a partir del próximo miércoles por la mañana comenzarán a intensificar sus movilizaciones.

Los organizadores informaron que la medida contempla el cierre temporal de puentes internacionales en varios municipios, entre ellos Matamoros, Nuevo Progreso, Reynosa, Camargo, Miguel Alemán y Nuevo Laredo.

El objetivo declarado de la protesta es colapsar el sistema aduanero regional, impidiendo tanto el cruce de mercancías de México hacia Estados Unidos como la entrada de productos procedentes de ese país.

Las dirigencias campesinas señalaron que permanecerán en los cruces fronterizos “por tiempo indefinido” hasta obtener la llamada que, dijeron, esperan desde la administración pasada y que no ha llegado por parte del gobierno federal.

Las autoridades federales y locales no habían emitido, hasta el cierre de esta edición, una postura oficial sobre la anunciada acción ni sobre las medidas que se implementarían para garantizar el paso seguro de personas y mercancías.

