Campesinos de Tamaulipas advierten con reanudar bloqueos

Los bloqueos y manifestaciones en los puentes internacionales y carreteras del norte de Tamaulipas podrían reanudarse este lunes 8 de diciembre, luego de que productores rurales acordaran esta medida durante una reunión celebrada pasado el mediodía del jueves 4 de diciembre en la Asociación de Propietarios Rurales de Río Bravo.

En el encuentro, los agricultores reiteraron su rechazo al proyecto de reforma a la Ley de Aguas en México, señalando que dicha propuesta pone en riesgo la disponibilidad del recurso para las actividades agrícolas y la economía regional.

Como primera acción, anunciaron que el próximo lunes buscarán reunirse con diputados, senadores e incluso con la presidenta de la República, con el objetivo de lograr un acuerdo que atienda las demandas del sector.

Sin embargo, advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable, ese mismo día por la tarde iniciarán bloqueos en distintos puntos, entre ellos el puente internacional Reynosa–Pharr, uno de los cruces comerciales más importantes del país.

Empresarios y organismos de la frontera han expresado su respaldo a las inquietudes de los campesinos, aunque insisten en que las movilizaciones les han generado fuertes pérdidas económicas. Señalan afectaciones en la proveeduría y en industrias clave como la maquiladora, predominante en Reynosa.

Ante ello, pidieron al gobierno federal establecer acuerdos que favorezcan a las familias agricultoras y, al mismo tiempo, eviten nuevos cierres que impacten la actividad económica binacional. Advirtieron que, mientras no existan soluciones de fondo, las manifestaciones seguirán siendo la única vía que tienen los productores para ser escuchados.





