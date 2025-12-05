Lentitud en aduanas desata caos en cruces fronterizos

Las largas filas que se registran en los puentes internacionales de Reynosa, donde paisanos y turistas llegan a esperar hasta cuatro horas para cruzar desde el Valle de Texas, encendieron las alertas del sector empresarial, que advierte afectaciones severas a la movilidad y al comercio exterior.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), tanto a nivel local como nacional, hizo un llamado urgente al Gobierno de México para atender una problemática que, aseguran, refleja un “intercambio de papeles” en materia de revisiones fronterizas y una falta de coordinación entre autoridades de ambos países.

El consejero nacional de Canacintra, Federico Alanís Peña, señaló que el problema requiere acuerdos bilaterales inmediatos.

“Aquí lo que falta es voluntad política… los elementos los tienes, los técnicos los tienes, los profesionistas los tienen. Es voluntad política, voluntad entre ambos países que se pongan de acuerdo y se aterrice ya”, sostuvo.

Infraestructura rebasada y sistemas apagados

De acuerdo con el sector industrial, las demoras se deben en gran parte a que la modernización no ha llegado a las aduanas mexicanas de los puentes Anzaldúas y Reynosa-Hidalgo. Aunque existen cinco carriles disponibles, solo uno se encuentra en operación. Además, varios sistemas permanecen apagados, lo que obliga a los agentes a revisar vehículo por vehículo los miles de autos que cruzan diariamente.

Esta situación genera dudas entre usuarios sobre la eficacia de las inspecciones y provoca retrasos significativos en el traslado de mercancías, afectando importaciones y el suministro de insumos que alimentan cadenas productivas en ambos lados de la frontera.

Alanís Peña recordó que la iniciativa privada ya entregó propuestas y reportes documentando las afectaciones.

“Ya no está en nuestras manos… las filas están muy largas, muy grandes, y el problema es también con las importaciones. Ya lo demás, y los que van a ‘Macalesr’ y a ‘Chiviar’, eso es otro boleto”, expresó.

Empresas locales podrían ser alternativa temporal

Ante el desorden en los cruces, Canacintra planteó aprovechar la coyuntura para fortalecer a las empresas locales, a fin de que se conviertan en proveedoras directas de la industria maquiladora mientras se normaliza el funcionamiento de las aduanas.

“Esto afecta bastante a la proveeduría, pero estamos luchando para que el grado de integración de insumos para la industria maquiladora suba. Sé que es muy pequeño a nivel nacional, no llega al 3%, pero tenemos que fortalecer nuestros productos mexicanos”, apuntó el consejero.

Exigen acuerdos bilaterales

El sector empresarial insistió en que la frontera de Reynosa es estratégica para el comercio exterior de México, por lo que resulta urgente establecer acuerdos bilaterales que agilicen los cruces y devuelvan eficiencia a una zona donde diariamente se mueven miles de personas, paisanos y cargas comerciales.

“Es un tema que debe resolverse ya, porque afecta a todos: a quienes vienen de visita, a quienes trabajan, y a quienes dependen del comercio exterior para mantener empleos e inversiones”, reiteró Canacintra.

