Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_04_at_6_27_56_PM_9f078b014b
Tamaulipas

Lentitud en aduanas desata caos en cruces fronterizos

Canacintra urgió pactar acuerdos bilaterales ante filas de hasta cuatro horas en los puentes, que frenan la movilidad, las importaciones y el comercio

  • 05
  • Diciembre
    2025

Las largas filas que se registran en los puentes internacionales de Reynosa, donde paisanos y turistas llegan a esperar hasta cuatro horas para cruzar desde el Valle de Texas, encendieron las alertas del sector empresarial, que advierte afectaciones severas a la movilidad y al comercio exterior.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), tanto a nivel local como nacional, hizo un llamado urgente al Gobierno de México para atender una problemática que, aseguran, refleja un “intercambio de papeles” en materia de revisiones fronterizas y una falta de coordinación entre autoridades de ambos países.

El consejero nacional de Canacintra, Federico Alanís Peña, señaló que el problema requiere acuerdos bilaterales inmediatos.

“Aquí lo que falta es voluntad política… los elementos los tienes, los técnicos los tienes, los profesionistas los tienen. Es voluntad política, voluntad entre ambos países que se pongan de acuerdo y se aterrice ya”, sostuvo.

Infraestructura rebasada y sistemas apagados

De acuerdo con el sector industrial, las demoras se deben en gran parte a que la modernización no ha llegado a las aduanas mexicanas de los puentes Anzaldúas y Reynosa-Hidalgo. Aunque existen cinco carriles disponibles, solo uno se encuentra en operación. Además, varios sistemas permanecen apagados, lo que obliga a los agentes a revisar vehículo por vehículo los miles de autos que cruzan diariamente.

Esta situación genera dudas entre usuarios sobre la eficacia de las inspecciones y provoca retrasos significativos en el traslado de mercancías, afectando importaciones y el suministro de insumos que alimentan cadenas productivas en ambos lados de la frontera.

Alanís Peña recordó que la iniciativa privada ya entregó propuestas y reportes documentando las afectaciones.

“Ya no está en nuestras manos… las filas están muy largas, muy grandes, y el problema es también con las importaciones. Ya lo demás, y los que van a ‘Macalesr’ y a ‘Chiviar’, eso es otro boleto”, expresó.

Empresas locales podrían ser alternativa temporal

Ante el desorden en los cruces, Canacintra planteó aprovechar la coyuntura para fortalecer a las empresas locales, a fin de que se conviertan en proveedoras directas de la industria maquiladora mientras se normaliza el funcionamiento de las aduanas.

“Esto afecta bastante a la proveeduría, pero estamos luchando para que el grado de integración de insumos para la industria maquiladora suba. Sé que es muy pequeño a nivel nacional, no llega al 3%, pero tenemos que fortalecer nuestros productos mexicanos”, apuntó el consejero.

Exigen acuerdos bilaterales

El sector empresarial insistió en que la frontera de Reynosa es estratégica para el comercio exterior de México, por lo que resulta urgente establecer acuerdos bilaterales que agilicen los cruces y devuelvan eficiencia a una zona donde diariamente se mueven miles de personas, paisanos y cargas comerciales.

“Es un tema que debe resolverse ya, porque afecta a todos: a quienes vienen de visita, a quienes trabajan, y a quienes dependen del comercio exterior para mantener empleos e inversiones”, reiteró Canacintra.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

largas_filas_en_reynosa_cabc6cf3f9
Canacintra alerta por largas filas en puentes de Reynosa
Whats_App_Image_2025_11_27_at_12_59_18_AM_1727d82387
Bloqueos de productores 'revientan' comercios fronterizos
Whats_App_Image_2025_11_26_at_1_33_32_AM_b61ea5ce86
Diputados exigen radiografía del ISN o advierten rechazo
publicidad

Últimas Noticias

Sheinbaum_Trump_Carney_8886bc3cad
Acordamos trabajar juntos en temas comerciales: Sheinbaum
Whats_App_Image_2025_12_05_at_2_56_00_PM_5c6cfd8315
Realizan festival navideño en la Primaria Ford 74 
fghd_7ce0ebab88
Celebra Concanaco presencia de Sheinbaum en sorteo mundialista
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×