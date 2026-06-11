Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
roberto_cruz_comercio_reynosa_3a7786867c
Tamaulipas

Canaco espera que la fiesta del futbol reactive la economía local

El sector empresarial espera que el certamen se traduzca en una derrama económica que favorezca a restaurantes, hoteles, comercios y otros negocios locales

  • 11
  • Junio
    2026

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Reynosa mantiene expectativas positivas ante el desarrollo de la fiesta deportiva más grande del mundo, al considerar que puede convertirse en una oportunidad importante para fortalecer la economía local.

El director del organismo, Roberto Cruz Hernández, expresó que existe confianza en que el evento genere beneficios para el comercio y los prestadores de servicios de la ciudad.

“Es una oportunidad importante para poder reactivar la economía con este evento mundial”, señaló.

Indicó que más allá del entretenimiento que ofrece el torneo internacional de futbol, el sector empresarial espera que se traduzca en una derrama económica que favorezca a restaurantes, hoteles, comercios y otros negocios locales.

“Nosotros esperamos que se logre ese objetivo más allá de llevar un entretenimiento a través de un espectáculo deportivo, como es este torneo de futbol”, comentó.

El representante de Canaco agregó que el verdadero impacto se medirá en la capacidad de generar mayores ingresos para los distintos sectores productivos de la frontera.

“Nosotros consideramos importante que haya una derrama económica a nivel local, que se traduzca en mayores beneficios para el comercio y los servicios de la ciudad”, afirmó.

Aunque reconoció que el ambiente previo no ha generado el mismo entusiasmo observado en otros acontecimientos deportivos de gran magnitud, dijo mantener la esperanza de que la afluencia aumente conforme avance la competencia.

“Definitivamente hay reservas de que no se siente la euforia, como en otros eventos que ha habido, pero nosotros esperemos que haya esa afluencia que se está esperando”, manifestó.

Cruz Hernández también subrayó la importancia de que las autoridades implementen medidas de seguridad en los espacios donde se retransmitirán los encuentros, con el propósito de brindar tranquilidad a los asistentes.

“Esperemos que la autoridad implemente los dispositivos de seguridad, para brindarle la confianza a los ciudadanos que acudan a los diferentes espacios donde se va a estar transmitiendo los partidos de futbol”, concluyó.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_13_at_6_18_57_PM_4edef73a1c
Alcalde afirma que denuncias contra tránsitos casi no prosperan
Whats_App_Image_2026_06_13_at_6_19_17_PM_1_01e768af6d
Colectivo realiza jornada de búsqueda en Reynosa
Whats_App_Image_2026_06_13_at_6_19_16_PM_1_bd00466555
Padres exigen reparar puente peatonal dañado en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

dthds_6ce0b7200c
Rescata joven a bebé de ser atropellada en la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_06_13_at_8_46_33_PM_3482d71348
Barrio Antiguo reúne a aficionados de Suecia y Túnez
Sam_Altman_fb78fef01e
OpenAI enfrenta investigación en varios estados de EUA
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_a4ffd5fde6
Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza
lluvia_monterrey_ec9adda884
Prevén incremento exponencial en potencial de lluvias en NL
6074c596_0e6c_4754_861c_15652f3862cd_a817b92e90
Tormenta provoca inundaciones de colonias de Saltillo
publicidad
×