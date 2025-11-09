Cerrar X
Coahuila

Ramos Arizpe conecta cámaras comerciales al C2 para seguridad

Canaco y Ayuntamiento buscan integrar cámaras de negocios al C2, reforzando vigilancia sin exigir grandes inversiones a los comercios locales

  • 09
  • Noviembre
    2025

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ramos Arizpe trabaja junto con el Ayuntamiento en un proyecto para que las cámaras de videovigilancia de los establecimientos puedan conectarse directamente al Centro de Control y Comando (C2), con el fin de reforzar la seguridad y la reacción ante posibles incidentes en la zona comercial del municipio. 

El presidente de la Canaco, Mario Aguirre Rangel, explicó que la propuesta busca aprovechar la infraestructura ya existente en los negocios, sin obligarlos a realizar altas inversiones en equipos nuevos, luego de que en Saltillo las cámaras que se requieren para el C2 cuestan arriba de 20 mil pesos. Detalló que en los próximos días personal técnico del municipio revisará las cámaras instaladas en los comercios para determinar cuáles son compatibles con el sistema C2. 

En caso contrario, se emitirán recomendaciones para sustituir o actualizar los equipos que no cumplan con los requerimientos mínimos.

Actualmente, el 90 por ciento de los negocios del centro de Ramos Arizpe cuenta con cámaras de vigilancia, y la mayoría de los hoteles del municipio también dispone de sistemas similares. 

El líder empresarial aseguró que la iniciativa forma parte de las acciones de colaboración permanente con la Dirección de Seguridad Pública, que durante el Buen Fin y la temporada decembrina reforzará la presencia de patrullas y vigilancia a pie en el primer cuadro de la ciudad.


