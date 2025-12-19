Mundial le dará ‘triunfo’ al comercio en Nuevo León

De cara al 2026, el sector comercio en Nuevo León está listo “para triunfar”, ya que enfrenta un panorama positivo y prometedor ante la celebración del Mundial de Futbol, en el que Monterrey será una de las sedes principales.

Jaime Herrera Casso, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monterrey, dijo que por ello, el crecimiento esperado para el año que viene será de 1.5 por ciento.

Esa cifra rebasará ligeramente el 1% previsto para este año, pero se colocará aún por debajo del avance de 2% registrado durante 2024.

“Estamos esperando que el Mundial de Futbol ayude mucho; vemos un fortalecimiento en el consumo interno".

"De hecho, en el sector no hemos visto caída en el consumo; a nivel economía (nacional) sí hay estancamiento, pero el consumo no ha caído", expresó.

El 2024 tuvo un crecimiento de 2% y la baja de ahora (2025) corresponde a la inestabilidad que produce el tener mucha incertidumbre, explicó.

Sin embargo, el 2026 ya se perfila como un año positivo y estable para los sectores comercio, servicios y turismo, añadió Héctor Villarreal, director de Canaco Monterrey.

“En 2026, con todo el empuje que va a traer el Mundial y la estabilidad que se está teniendo, el crecimiento será de 1.5% en el sector terciario, aquí para Nuevo León”, destacó.

Mencionaron que la entidad está preparada de la mano con las autoridades para que el evento se desarrolle con éxito.

Se ha apostado a la capacitación, en la mejora de servicios y la infraestructura e imagen de los establecimientos.

“Hemos elevado la capacitación de personal, estamos muy preparados para el Mundial, creemos que va a ser un éxito".

"Vemos que habrá una gran difusión para Monterrey, y sin duda, traerá mucho turismo”, aseguró Villarreal.

