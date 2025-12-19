Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
finanas_mundial_b2760818f7
Finanzas

Mundial le dará ‘triunfo’ al comercio en Nuevo León

El evento deportivo beneficiará a la economía local, provocando un crecimiento de 1.5% para el sector comercio el próximo año, reveló la Canaco Monterrey

  • 19
  • Diciembre
    2025

De cara al 2026, el sector comercio en Nuevo León está listo “para triunfar”, ya que enfrenta un panorama positivo y prometedor ante la celebración del Mundial de Futbol, en el que Monterrey será una de las sedes principales.

Jaime Herrera Casso, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monterrey, dijo que por ello, el crecimiento esperado para el año que viene será de 1.5 por ciento.

Esa cifra rebasará ligeramente el 1% previsto para este año, pero se colocará aún por debajo del avance de 2% registrado durante 2024. 

“Estamos esperando que el Mundial de Futbol ayude mucho; vemos un fortalecimiento en el consumo interno".

"De hecho, en el sector no hemos visto caída en el consumo; a nivel economía (nacional) sí hay estancamiento, pero el consumo no ha caído", expresó.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 8.54.36 PM.jpeg

El 2024 tuvo un crecimiento de 2% y la baja de ahora (2025) corresponde a la inestabilidad que produce el tener mucha incertidumbre, explicó. 

Sin embargo, el 2026 ya se perfila como un año positivo y estable para los sectores comercio, servicios y turismo, añadió Héctor Villarreal, director de Canaco Monterrey. 

“En 2026, con todo el empuje que va a traer el Mundial y la estabilidad que se está teniendo, el crecimiento será de 1.5% en el sector terciario, aquí para Nuevo León”, destacó. 

Mencionaron que la entidad está preparada de la mano con las autoridades para que el evento se desarrolle con éxito.

Se ha apostado a la capacitación, en la mejora de servicios y la infraestructura e imagen de los establecimientos. 

“Hemos elevado la capacitación de personal, estamos muy preparados para el Mundial, creemos que va a ser un éxito".

"Vemos que habrá una gran difusión para Monterrey, y sin duda, traerá mucho turismo”, aseguró Villarreal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

eua_canada_fe6fb80ddc
Iniciarán conversaciones EUA y Canadá por el T-MEC en 2026
samuel_presupuesto_reunion_e8c2cbef11
Vamos a continuar con 2025: Samuel ante retraso del Presupuesto
CMIC_UANL_firman_convenio_para_colaborar_en_practicas_academicas_jpg_7d7d9983cf
CMIC-UANL firman convenio para colaborar en prácticas académicas
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T131836_865_e9e0e4cbc4
Decomisan 20 toneladas de pirotécnica y guardan silencio
eua_canada_fe6fb80ddc
Iniciarán conversaciones EUA y Canadá por el T-MEC en 2026
Salinas_Victoria_primera_vez_sede_de_las_Ligas_Menores_de_Beisbol_c941d64a03
Albergará Salinas Victoria Serie Nacional de Ligas Pequeñas
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
nl_ruta_611_lozano_44aeb96c2e
Señalan a Miguel y a Patricio Lozano por ‘negligencia asesina’ 
publicidad
×