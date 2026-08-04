Canaco Matamoros atraerá consumidores de Texas para economía

Ante la pérdida de aproximadamente 15 mil empleos formales en los últimos dos años, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Matamoros impulsa una estrategia enfocada en atraer a consumidores del sur de Texas, con el objetivo de incrementar la derrama económica y fortalecer al comercio local.

El presidente del organismo, Abraham Rodríguez Padrón, señaló que la contracción de la inversión, particularmente en el sector maquilador, ha tenido un impacto significativo en los ingresos de las familias y en la actividad de los negocios. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre abril de 2024 y mayo de 2026 se registró la pérdida de cerca de 15 mil empleos formales, lo que ha derivado en una reducción estimada de casi 200 millones de pesos mensuales en la derrama económica.

Canaco Matamoros busca promover manera más agresiva

Como parte de la estrategia de reactivación, Canaco Matamoros busca promover de manera más agresiva las ventajas del tipo de cambio, con la finalidad de que residentes del sur de Texas encuentren mayor poder adquisitivo al cruzar a la ciudad. La intención es incentivar el consumo en comercios, restaurantes, consultorios médicos, farmacias y centros de entretenimiento, además de posicionar a Matamoros como un destino atractivo para compras y servicios.

No obstante, Rodríguez Padrón advirtió que las largas filas en los puentes internacionales han reducido la afluencia de compradores texanos, por lo que se contempla establecer diálogo con autoridades aduaneras y de vialidad para agilizar los cruces fronterizos.

Asimismo, destacó la necesidad de revisar los costos que enfrentan las empresas por conceptos como licencias de funcionamiento, uso de suelo, Protección Civil y recolección de basura, al considerar que estas cargas pueden propiciar el crecimiento de la economía informal y afectar la competitividad del comercio establecido.