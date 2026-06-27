Mipymes sostienen la economía de Reynosa; CANACO

El presidente del organismo destacó que las mipymes representan el principal motor de la economía mexicana al concentrar el 99.8 por ciento de las empresas

En el marco del Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) Reynosa reconoció la labor de miles de emprendedores y empresarios que diariamente impulsan el desarrollo económico de la ciudad, al tiempo que hizo un llamado a fortalecer las condiciones que permitan su crecimiento.

El presidente del organismo, Gildardo López Hinojosa, destacó que las mipymes representan el principal motor de la economía mexicana al concentrar el 99.8 por ciento de las empresas del país, generar más de la mitad del Producto Interno Bruto y aportar cerca del 72 por ciento del empleo formal.

En Tamaulipas, explicó, este sector mantiene una presencia estratégica al representar el 99.7 por ciento de las unidades económicas, mientras que Reynosa se consolida como el principal polo económico del estado al concentrar más de 22 mil establecimientos del sector privado, además de liderar indicadores como generación de empleo, remuneraciones y valor agregado.

El dirigente empresarial señaló que la ubicación geográfica de Reynosa, su infraestructura logística, los puentes internacionales y el aeropuerto han permitido convertir a la ciudad en uno de los principales destinos para la inversión y el desarrollo económico en la entidad.

No obstante, advirtió que las micro, pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando importantes desafíos que limitan su crecimiento, entre ellos el acceso al financiamiento, la complejidad de los trámites para abrir nuevos negocios, la necesidad de acelerar la transformación digital, la capacitación empresarial y los problemas de inseguridad, particularmente la extorsión y los robos al comercio.

Asimismo, CANACO Reynosa manifestó su preocupación por los largos procesos administrativos que aún enfrentan los emprendedores para formalizar sus negocios, situación que, afirmó, desalienta la inversión y favorece la informalidad.

Gildardo López Hinojosa reiteró que el organismo continuará impulsando políticas públicas orientadas a simplificar trámites, fortalecer la competitividad y facilitar la apertura de empresas, al considerar que el crecimiento de las Mipymes se traduce en más empleos, mayor desarrollo económico y mejores oportunidades para las familias de Reynosa y de todo Tamaulipas.