Capturan en NL a líder de autodefensas de Tamaulipas

Autoridades federales informaron la detención de Octavio Leal Moncada, fundador de la columna cívica "Pedro J. Méndez". No se mencionó el motivo de su arresto

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El Gabinete de Seguridad Nacional confirmó este domingo la detención de Octavio Leal Moncada, fundador y principal dirigente de la columna cívica "Pedro J. Méndez", una organización que durante más de una década ha mantenido una notable presencia e influencia en diversos municipios del estado de Tamaulipas.

De acuerdo con la ficha emitida por el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el líder civil, de 83 años, fue localizado y asegurado vistiendo una guayabera, pantalón color café y sandalias.

Pese a la confirmación del arresto, hasta el momento las autoridades federales han mantenido bajo reserva el delito específico por el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Esta detención marca el segundo mandamiento judicial que enfrenta Leal Moncada en los últimos años.

En julio de 2022, el dirigente fue capturado inicialmente en Monterrey, Nuevo León, acusado como presunto responsable del delito de homicidio doloso. Durante dicho proceso, y tras alegar complicaciones médicas, fue trasladado de un centro penitenciario a un hospital en Ciudad Victoria.

Meses más tarde, su estatus jurídico cambió drásticamente luego de que un magistrado de la Sala Regional de Victoria revocara el auto de formal prisión en su contra, ordenando su inmediata liberación.

Las dependencias de seguridad locales y federales no han especificado si esta nueva captura obedece a una orden de aprehensión por una carpeta de investigación distinta, o si deriva de una reactivación o recurso legal relacionado con los procesos penales que le fueron documentados con anterioridad.

La Columna Armada General Pedro José Méndez es un grupo de autodefensa surgido en 2010 en el estado de Tamaulipas específicamente en los municipios de Hidalgo, Villagrán y Mainero, siendo Octavio Leal Moncada, alias "El Tarzán" o "El Profe", su líder histórico.

Nació como un movimiento civil y armado para defender a la población local de los abusos y la violencia extrema de un grupo criminal.