Tamaulipas

CBP desmiente decomisos por placas vencidas de México

Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, desmintió tener planes de retirar los vehículos de México con placas de circulación vencidas

  • 17
  • Diciembre
    2025

Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, desmintió tener planes de retirar los vehículos de México con placas de circulación vencidas.

Richard Pauza, vocero de CBP Sector Laredo, informó que el personal de operación no cuenta con esa instrucción, por lo que es falso el rumor de que serán decomisados los autos al cruzar la frontera hacia el lado americano.

“Es completamente falso el rumor que CBP va a tomar acción en contra de los viajeros que cruzan la frontera con placas vencidas de México”, aclaró Pauza.

La única forma en que CBP se interesa en las láminas de autos mexicanos, es cuando son usuarios del carril Sentri, pues en este caso, si las cambian deben de reportarlo.

“Los que están inscritos en el programa de Sentri que tienen placas nuevas para su vehículo, es verdad que ellos tienen que dar una reanudación en su perfil con las placas nuevas en línea o con la oficina de Sentri, pero esto no es nada nuevo”, mencionó el vocero de CBP.

“Aparte de esto, no hay ningún cambio acerca del tema de placas de manejo”.


