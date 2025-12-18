Aclara el CBP: no se confiscarán autos con placas vencidas

Ante la difusión de información falsa en plataformas digitales, autoridades fronterizas de Estados Unidos aclararon que no existe ninguna política para retirar o confiscar vehículos procedentes de México por contar con placas de circulación vencidas.

El portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza en el sector Laredo, Richard Pauza, precisó que los agentes no tienen instrucciones para detener a conductores por este motivo, por lo que desestimó las versiones que advierten sobre supuestos decomisos al momento de cruzar hacia territorio estadounidense.

“Es completamente falso el rumor de que CBP va a tomar acciones en contra de los viajeros que crucen la frontera con placas vencidas de México”, aclaró el funcionario.

Pauza explicó que, en términos generales, CBP no revisa la vigencia de las placas de los vehículos mexicanos, salvo en casos específicos relacionados con el uso del carril SENTRI, un programa de cruce rápido que sí exige información actualizada de los automóviles registrados.

Detalló que los usuarios de SENTRI que cambien las placas de su vehículo están obligados a actualizar sus datos en el sistema, ya sea de manera electrónica o directamente en las oficinas del programa. No obstante, precisó que este requisito no representa una disposición nueva ni implica sanciones adicionales.

“Las personas inscritas en el programa SENTRI que tengan placas nuevas deben actualizar su perfil, pero esto es un procedimiento que ha existido desde hace tiempo”, señaló.

Finalmente, el vocero reiteró que no existe ningún cambio en las políticas de CBP relacionado con placas de circulación de vehículos mexicanos, e hizo un llamado a la población a informarse a través de fuentes oficiales para evitar la difusión de información falsa que genera confusión entre los viajeros fronterizos.

¿Y de dónde salió el rumor?

Funcionario de Reynosa: El jefe de la Oficina Fiscal en Reynosa, Humberto Valdez Richaud, advirtió a los conductores mexicanos que planeaban cruzar a Estados Unidos con placas vencidas que a partir del 1 de enero (de 2026, según algunas fuentes, o 2025, según otras, lo que sugiere desactualización o confusión en las fechas) serían detenidos, multados e incluso sus vehículos podrían ser retenidos por agencias estadounidenses como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

Difusión en redes sociales: La noticia se propagó rápidamente en plataformas como Facebook y X (anteriormente Twitter), generando preocupación entre los automovilistas mexicanos que viajan frecuentemente a Estados Unidos.

