Tiroteo dentro de casino de Texas deja al menos dos muertos

Autoridades del Condado de Maverick informaron que durante los primeros minutos de este domingo, un tiroteo dejó al menos dos personas sin vida y varios heridos en Eagle Pass, Texas.

El ataque ocurrió cuando un hombre abrió fuego al interior del casino contra la multitud. Uno de los impactos alcanzó una máquina tragamonedas, mientras que el otro fue proyectado hacia una puerta.

Testigos afirman que el lugar se encontraba abarrotado debido a la rifa de un automóvil de lujo que se realizaría ese día.

Entre las víctimas se encuentra Marcus Antley, un ex agente de CBP y su esposa.

De acuerdo con el sheriff Tom Schmerber, se trabaja en coordinación con la policía de reserva y los Rangers de Texas para encontrar al responsable.

Por su parte, el juez Ramsey English Cantú, expresó su dolor ante la violencia que golpea a la comunidad e hizo un llamado a la unidad y a detener la ola de violencia armada.

El sospechoso se encuentra prófugo de la justicia, el cual, diversas fuentes identifican como un miembro activo de la Guardia Nacional.

