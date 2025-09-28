Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_53_f498caac3c
Internacional

Tiroteo dentro de casino de Texas deja al menos dos muertos

Las detonaciones se efectuaron en el establecimiento abarrotado por una rifa de un automóvil. Una de las víctimas fue identificada como un ex agente del CBP

  • 28
  • Septiembre
    2025

Autoridades del Condado de Maverick informaron que durante los primeros minutos de este domingo, un tiroteo dejó al menos dos personas sin vida y varios heridos en Eagle Pass, Texas.

El ataque ocurrió cuando un hombre abrió fuego al interior del casino contra la multitud. Uno de los impactos alcanzó una máquina tragamonedas, mientras que el otro fue proyectado hacia una puerta.

G16XiSaXEAA3T3Q.jpg

Testigos afirman que el lugar se encontraba abarrotado debido a la rifa de un automóvil de lujo que se realizaría ese día.

Entre las víctimas se encuentra Marcus Antley, un ex agente de CBP y su esposa.

De acuerdo con el sheriff Tom Schmerber, se trabaja en coordinación con la policía de reserva y los Rangers de Texas para encontrar al responsable.

Por su parte, el juez Ramsey English Cantú, expresó su dolor ante la violencia que golpea a la comunidad e hizo un llamado a la unidad y a detener la ola de violencia armada.

El sospechoso se encuentra prófugo de la justicia, el cual, diversas fuentes identifican como un miembro activo de la Guardia Nacional.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

donald_trump_tercera_embarcacion_c37172dd62
Anuncia Trump arancel del 100% a películas extranjeras
AP_25271857542415_3c5aa626ca
Supermercado en EUA retira productos por riesgo de listeria
inter_incendio_michigan_a6216d64b6
Sube a cuatro los muertos por el tiroteo en Iglesia de Michigan
publicidad

Últimas Noticias

donald_trump_tercera_embarcacion_c37172dd62
Anuncia Trump arancel del 100% a películas extranjeras
Whats_App_Image_2025_09_26_at_6_05_45_PM_c3c78f7c01
Rinden homenaje a donadores de órganos en Christus Muguerza
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
wevcds_2ead76aa16
Choque de tren y autobús en Comonfort deja cinco muertos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
publicidad
×