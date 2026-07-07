Cecati 200 certificará operadores de tractocamiones en Tamaulipas

Explicó que el proceso inició hace dos semanas con la alineación de instructores que posteriormente serán evaluados y certificados como evaluadores oficiales

El Cecati 200 se prepara para convertirse en un centro de evaluación y certificación de operadores de tractocamiones que transportan materiales peligrosos, como pipas de gas LP, con el propósito de fortalecer la seguridad en las carreteras y profesionalizar al sector del autotransporte en la zona sur de Tamaulipas.

El director del plantel, José Antonio Tullín Manzano, informó que este proyecto forma parte de una estrategia nacional impulsada por la Dirección General de los Cecati en coordinación con la Cámara Nacional del Autotransporte y autoridades federales del sector transporte, mediante la implementación de estándares de competencia avalados por el sistema Conocer.

Instructores recibirán capacitación y certificación oficial

Explicó que el proceso inició hace dos semanas con la alineación de instructores que posteriormente serán evaluados y certificados como evaluadores oficiales.

Más adelante, dos instructores del Cecati 200 viajarán a Aguascalientes para obtener la certificación correspondiente al estándar relacionado con la conducción de unidades que transportan gas LP.

Buscan ampliar la certificación a otros tipos de transporte

Señaló que la intención es que, a partir del próximo ciclo escolar, el plantel pueda ofrecer estas certificaciones a los operadores de la región, evitando que tengan que desplazarse a otras entidades para acreditar sus competencias laborales.

Inicialmente se trabajará con el estándar enfocado en la conducción de unidades de transporte de gas LP y posteriormente se ampliará hacia otras modalidades, incluyendo los tractocamiones de doble remolque que movilizan materiales peligrosos.