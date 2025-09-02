Cerrarán Puente Internacional 2 para recordar a víctimas del 9/11

Este 11 de septiembre se cerrará el tráfico vehicular en todos los carriles del Puente Internacional 2 “Juárez-Lincoln”, a fin de realizar la ceremonia conmemorativa del 9-11.

Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, emitió un comunicado este martes para informar que detendrá temporalmente el tráfico vehicular durante la Ceremonia de Conmemoración del 24 Aniversario en honor a las víctimas del ataque del 11 de septiembre.

“La Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Puerto de Entrada de Laredo, informa a los viajeros sobre la suspensión temporal del tráfico vehicular en dirección norte y sur en el Puente Juárez-Lincoln la mañana del 11 de septiembre, durante la Ceremonia de Conmemoración del 24.º Aniversario en honor a las víctimas de los atentados del 11-S”, indica el comunicado.

El jueves 11 de septiembre de 2025, a las 6:45 horas, CBP cerrará el paso de autos y autobuses comerciales, y se reabrirá alrededor de 1 hora después.

Por ello, se pide cruzar antes del cierre si tienen una salida urgente, o esperar hasta que concluya la ceremonia.

“Se espera que el tráfico vehicular se reanude a las 8:00 a. m. La CBP recomienda a los viajeros que hagan los arreglos necesarios para cruzar antes de las 6:45 a. m. si planean utilizar el Puente Juárez-Lincoln como ruta de viaje. “Como ruta alternativa, el Puente Colombia-Solidaridad abrirá a las 6:00 a. m. del 11 de septiembre para atender a los viajeros”, menciona el comunicado.

La CBP recuerda a los viajeros la importancia de obtener y utilizar sus documentos de viaje con tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) y tenerlos a mano al ingresar por los carriles de espera designados.

Los viajeros pueden monitorear los tiempos de espera fronterizos o descargar la aplicación BWT en su teléfono inteligente a través de Apple App Store y Google Play, para observar los tiempos de espera y tomar una decisión informada sobre qué puente utilizar.

Los tiempos de espera se actualizan cada hora.

