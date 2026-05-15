Cerrarán avenidas de Monterrey este viernes por recarpeteo
Para apoyar a los automovilistas que circulan por la zona, las autoridades informaron que se habilitarán desvíos en un horario de 11:00 p.m. a 5:30 a.m
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Mayo
2026
Como parte de las acciones de mejoramiento vial en las principales arterias de la ciudad, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana informó que, a partir de la noche de este viernes, se implementarán cierres vehiculares nocturnos debido a trabajos de recarpeteo.
Las obras se llevarán a cabo en tramos clave de los carriles exprés y ordinarios, por lo que se exhorta a la ciudadanía a anticipar sus traslados.
Tramos afectados y horarios de los cierres
Las labores de mantenimiento vial se extenderán durante los próximos 10 días en los siguientes puntos:
De Av. Revolución a Av. Gonzalitos: Cierre total de carriles exprés y ordinarios en un horario de 7:30 p.m. a 6:00 a.m.
De Av. Revolución a Félix U. Gómez: Labores de recarpeteo en carriles ordinarios. Debido a esto, el paso vehicular quedará completamente restringido a la altura de la calle Rafael Ramírez.
Rutas alternas habilitadas
Para mitigar el impacto vial y apoyar a los automovilistas que circulan por la zona, las autoridades informaron que se habilitarán desvíos en un horario de 11:00 p.m. a 5:30 a.m. a través de las siguientes vías:
Calles laterales frente a la Escuela Normal Miguel F. Martínez.
Calle Rafael Ramírez.
Llamado a la ciudadanía: La Secretaría de Movilidad exhorta a los conductores a tomar precauciones, respetar los límites de velocidad, anticipar sus tiempos de trayecto y atender estrictamente las indicaciones de las señales viales y del personal de apoyo desplegado en la zona.
Finalmente, la dependencia agradeció la comprensión de los automovilistas ante las molestias temporales que estas obras puedan ocasionar, reiterando que estos trabajos son necesarios para mejorar las condiciones de movilidad, la infraestructura y la seguridad vial de la ciudad.
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