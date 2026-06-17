Revela EUA identidades de fallecidos en accidente de bombardero

La Fuerza Aérea de Estados Unidos reveló este miércoles la identidad de las ocho personas que murieron luego de que un bombardero B-52 Stratofortress se estrellara tras despegar de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California.

Las víctimas participaban en una misión rutinaria y se desempeñaban como pilotos, oficiales de sistemas de armas e ingenieros de pruebas de vuelo adscritos a la Base Edwards, a Boeing y a empresas contratistas.

Sus edades oscilaban entre los 32 y los 53 años.

El coronel Thomas Tauer, comandante del Ala de Pruebas 412, expresó sus condolencias a familiares y compañeros de las víctimas.

"Eran profesionales dedicados, queridos miembros de sus familias y compañeros de equipo irremplazables", señaló Tauer en un comunicado difundido por la institución.

De acuerdo con la Fuerza Aérea, los nombres fueron dados a conocer después de cumplir con el protocolo que establece esperar 24 horas tras completar las notificaciones a los familiares.

Lista de fallecidos

Coronel Gregory Watson, 53 años.

Teniente coronel Gabriel Estrella, 40 años.

Teniente coronel retirado Miles Middleton, 50 años.

Mayor Alexander Davis, de 34 años.

Mayor Robert Dee, de 40 años.

Mayor Brad Hovey, 35 años.

Ingeniero Jeromy Smith, 32 años.

Ingeniero Christopher Rischar, 41 años.

Accidente ocurrió minutos después del despegue

El bombardero B-52 Stratofortress se accidentó el pasado 15 de junio poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11:20 hora local.

Las autoridades militares informaron que equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del siniestro y señalaron que continuarán proporcionando información conforme avance la investigación.

Imágenes captadas en las inmediaciones de la base aérea, ubicada en el condado de Kern, aproximadamente a 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde la zona del impacto.

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