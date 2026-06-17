Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cea51af3073b822a0d2afd33a307c06c455ba54a_2f121f7a71
Internacional

Revela EUA identidades de fallecidos en accidente de bombardero

Las víctimas del choque de un B-52 participaban en una misión rutinaria y se desempeñaban como pilotos, oficiales de sistemas de armas e ingenieros de pruebas

  • 17
  • Junio
    2026

La Fuerza Aérea de Estados Unidos reveló este miércoles la identidad de las ocho personas que murieron luego de que un bombardero B-52 Stratofortress se estrellara tras despegar de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California.

Las víctimas participaban en una misión rutinaria y se desempeñaban como pilotos, oficiales de sistemas de armas e ingenieros de pruebas de vuelo adscritos a la Base Edwards, a Boeing y a empresas contratistas.

Sus edades oscilaban entre los 32 y los 53 años.

El coronel Thomas Tauer, comandante del Ala de Pruebas 412, expresó sus condolencias a familiares y compañeros de las víctimas.

"Eran profesionales dedicados, queridos miembros de sus familias y compañeros de equipo irremplazables", señaló Tauer en un comunicado difundido por la institución.

De acuerdo con la Fuerza Aérea, los nombres fueron dados a conocer después de cumplir con el protocolo que establece esperar 24 horas tras completar las notificaciones a los familiares.

Lista de fallecidos

  • Coronel Gregory Watson, 53 años.
  • Teniente coronel Gabriel Estrella, 40 años.
  • Teniente coronel retirado Miles Middleton, 50 años.
  • Mayor Alexander Davis, de 34 años.
  • Mayor Robert Dee, de 40 años.
  • Mayor Brad Hovey, 35 años.
  • Ingeniero Jeromy Smith, 32 años.
  • Ingeniero Christopher Rischar, 41 años.

Accidente ocurrió minutos después del despegue

El bombardero B-52 Stratofortress se accidentó el pasado 15 de junio poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11:20 hora local.

Las autoridades militares informaron que equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del siniestro y señalaron que continuarán proporcionando información conforme avance la investigación.

Imágenes captadas en las inmediaciones de la base aérea, ubicada en el condado de Kern, aproximadamente a 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde la zona del impacto.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

ormuz_iran_e7a1512f2d
EUA levanta bloqueo a todo el tránsito marítimo de Irán en Ormuz
vance_asegura_que_permitieron_paso_de_mas_docena_barcos_b8c39fcb0b
Vance asegura que permitieron paso de más de una docena de barcos
tom_dressen_comediante_telonero_franj_sinatra_e8bb4199ba
Muere Tom Dreesen, comediante y telonero de Frank Sinatra
publicidad

Últimas Noticias

maestros_cierre_escuela1_796a5830cd
Maestras suspenden labores en 7 primarias de Victoria
ormuz_iran_e7a1512f2d
EUA levanta bloqueo a todo el tránsito marítimo de Irán en Ormuz
chequia_sudafrica_mundial_77b56b5c8d
República Checa y Sudáfrica siguen sin ganar en Mundial FIFA™
publicidad

Más Vistas

nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
Whats_App_Image_2026_06_16_at_4_00_48_PM_08f3816b12
Se perfilan lluvias para el partido 1,000 del Mundial este sábado
EH_UNA_FOTO_2_5729a40fd7
Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026
publicidad
×