Revela EUA identidades de fallecidos en accidente de bombardero
Las víctimas del choque de un B-52 participaban en una misión rutinaria y se desempeñaban como pilotos, oficiales de sistemas de armas e ingenieros de pruebas
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Junio
2026
La Fuerza Aérea de Estados Unidos reveló este miércoles la identidad de las ocho personas que murieron luego de que un bombardero B-52 Stratofortress se estrellara tras despegar de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California.
Las víctimas participaban en una misión rutinaria y se desempeñaban como pilotos, oficiales de sistemas de armas e ingenieros de pruebas de vuelo adscritos a la Base Edwards, a Boeing y a empresas contratistas.
Sus edades oscilaban entre los 32 y los 53 años.
El coronel Thomas Tauer, comandante del Ala de Pruebas 412, expresó sus condolencias a familiares y compañeros de las víctimas.
"Eran profesionales dedicados, queridos miembros de sus familias y compañeros de equipo irremplazables", señaló Tauer en un comunicado difundido por la institución.
De acuerdo con la Fuerza Aérea, los nombres fueron dados a conocer después de cumplir con el protocolo que establece esperar 24 horas tras completar las notificaciones a los familiares.
Lista de fallecidos
- Coronel Gregory Watson, 53 años.
- Teniente coronel Gabriel Estrella, 40 años.
- Teniente coronel retirado Miles Middleton, 50 años.
- Mayor Alexander Davis, de 34 años.
- Mayor Robert Dee, de 40 años.
- Mayor Brad Hovey, 35 años.
- Ingeniero Jeromy Smith, 32 años.
- Ingeniero Christopher Rischar, 41 años.
Accidente ocurrió minutos después del despegue
El bombardero B-52 Stratofortress se accidentó el pasado 15 de junio poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11:20 hora local.
Las autoridades militares informaron que equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del siniestro y señalaron que continuarán proporcionando información conforme avance la investigación.
Imágenes captadas en las inmediaciones de la base aérea, ubicada en el condado de Kern, aproximadamente a 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde la zona del impacto.
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