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Tamaulipas

Colectivo localiza restos humanos durante búsqueda en Reynosa

Buscadores hallaron restos óseos y prendas en un predio al sur de la ciudad; la Fiscalía realizará las investigaciones para su identificación

  • 06
  • Junio
    2026

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizaron un nuevo hallazgo durante una jornada de búsqueda en Reynosa, al localizar restos humanos y diversas prendas de vestir en un predio baldío ubicado al sur de la ciudad.

Las labores se llevaron a cabo en coordinación con elementos de la Guardia Estatal en una brecha localizada entre el Viaducto Reynosa y el Libramiento Sur II, donde los buscadores efectuaban recorridos de inspección como parte de sus actividades permanentes para localizar indicios relacionados con personas desaparecidas.

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De acuerdo con información proporcionada por el colectivo, este hallazgo corresponde a la búsqueda número 71 realizada por la agrupación y representa el positivo número 26 obtenido desde que iniciaron sus recorridos en la región.

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Tras la localización de los restos y otros indicios, las autoridades competentes fueron notificadas para llevar a cabo el procesamiento del área, la recolección de evidencias y las investigaciones periciales que permitan determinar la identidad de la o las víctimas.

Integrantes del colectivo reiteraron que continuarán trabajando en campo con el objetivo de brindar respuestas a las familias que mantienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

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Será la Fiscalía General de Justicia del Estado la encargada de realizar las pruebas e investigaciones correspondientes para establecer la identidad de los restos localizados y determinar las circunstancias relacionadas con este hallazgo.


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