Colectivo localiza restos humanos durante búsqueda en Reynosa

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizaron un nuevo hallazgo durante una jornada de búsqueda en Reynosa, al localizar restos humanos y diversas prendas de vestir en un predio baldío ubicado al sur de la ciudad.

Las labores se llevaron a cabo en coordinación con elementos de la Guardia Estatal en una brecha localizada entre el Viaducto Reynosa y el Libramiento Sur II, donde los buscadores efectuaban recorridos de inspección como parte de sus actividades permanentes para localizar indicios relacionados con personas desaparecidas.

De acuerdo con información proporcionada por el colectivo, este hallazgo corresponde a la búsqueda número 71 realizada por la agrupación y representa el positivo número 26 obtenido desde que iniciaron sus recorridos en la región.

Tras la localización de los restos y otros indicios, las autoridades competentes fueron notificadas para llevar a cabo el procesamiento del área, la recolección de evidencias y las investigaciones periciales que permitan determinar la identidad de la o las víctimas.

Integrantes del colectivo reiteraron que continuarán trabajando en campo con el objetivo de brindar respuestas a las familias que mantienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

Será la Fiscalía General de Justicia del Estado la encargada de realizar las pruebas e investigaciones correspondientes para establecer la identidad de los restos localizados y determinar las circunstancias relacionadas con este hallazgo.

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