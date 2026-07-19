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Encuentran restos calcinados durante búsqueda en Tamaulipas

Un colectivo de búsqueda localizó una fosa clandestina y restos óseos calcinados en Tamaulipas; la Fiscalía realizará peritajes para identificar a las víctimas.

Por Víctor Hugo Guerra | 19 Julio 2026

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas dieron a conocer, a través de sus canales de comunicación, el hallazgo de dos tambos con restos óseos calcinados y una fosa con restos humanos durante su búsqueda número 97, realizada este sábado en el ejido Tlaxcala de Xicoténcatl.

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La presidenta de la organización, Edith González Treviño, informó que el hallazgo ocurrió sobre la brecha El Becerro y representa el resultado positivo número 31 desde el inicio de las jornadas de búsqueda del colectivo.

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Explicó que, por el momento, no es posible determinar si los restos corresponden a un cuerpo completo o a fragmentos óseos que no fueron consumidos totalmente por el fuego y quedaron sepultados en la fosa, situación que será determinada mediante los estudios periciales correspondientes.

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Tras el hallazgo, las integrantes del colectivo notificaron a las autoridades, por lo que personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudió al lugar para el levantamiento de los restos e integrar las evidencias a la carpeta de investigación. Los peritajes permitirán establecer el número de víctimas y avanzar en su posible identificación.

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