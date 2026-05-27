Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
55163517_e01e_49b3_a2bf_1c021420fe26_f418216edf
Tamaulipas

Colectivo localiza cráneo y restos humanos en Reynosa

Integrantes de Amor por los Desaparecidos hallaron un cráneo y restos óseos durante una búsqueda en el ejido El Porvenir, en Reynosa

  • 27
  • Mayo
    2026

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron un cráneo y diversos restos humanos durante una jornada de búsqueda realizada en Reynosa con el acompañamiento de autoridades federales y estatales.

El hallazgo ocurrió durante la búsqueda número 62 encabezada por el colectivo, misma que se llevó a cabo en el ejido El Porvenir, una zona donde anteriormente ya se habían realizado recorridos por reportes relacionados con posibles puntos de inhumación clandestina.

54cf9a55-20b2-454a-8983-64cacfc08cf7.jpeg

De acuerdo con la información proporcionada por las integrantes del colectivo, durante las labores de rastreo fueron encontrados restos óseos dispersos, entre ellos un cráneo humano, por lo que el área fue asegurada para permitir el trabajo de peritos y autoridades ministeriales.

En el operativo participaron elementos de corporaciones estatales y federales, quienes brindaron seguridad durante las acciones de búsqueda realizadas por las madres buscadoras.

Los restos localizados fueron levantados por personal forense para iniciar los análisis correspondientes y tratar de determinar la identidad de las víctimas mediante estudios periciales y pruebas genéticas.

bf6f6290-6dbd-4801-88f2-a11a8e1e0d1c.jpeg

Este nuevo hallazgo vuelve a evidenciar la problemática de desapariciones que enfrenta Reynosa y otras regiones de Tamaulipas, donde colectivos de familiares continúan recorriendo brechas, ejidos y predios en busca de respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

proteccion_civil_ramos_arizpe_d480767a96
Ciclista resulta herido de gravedad tras caída en Ramos Arizpe
Whats_App_Image_2026_05_27_at_1_07_14_AM_0fe9c0fd33
A un año, persisten dudas por caso del grupo Fugitivo
c5862847_eeb5_45b0_9e52_eb1dd00227bf_2c3ee29501
Familiares de Grupo Fugitivo siguen exigiendo respuestas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_28_at_9_42_35_PM_dc01321704
Reciben IMSS NL y UMAE 34 el Premio Nacional de Calidad
whatsapp_image_2026_05_28_at_14_54_40_2_69fe9bcc00
Guadalupe ilumina sus calles con playeras mundialistas
H_Jd_M21q_WYA_Mp_7q_7a37cf2962
Los San Antonio Spurs dominan 118-91 a Oklahoma y habrá Juego 7
publicidad

Más Vistas

trabajadores_sacan_provecho_a_prestamos_5cb8126bf5
Se dispara ola de fraudes por Sofomes en Nuevo León
libro_tiro_libre_06_5992fb961c
UANL impulsa lectura y deporte con libro rumbo al Mundial
finanzas_hoteles_nl_0f79807ddd
A 15 días del Mundial en NL... ¡hoteles no se llenan!
publicidad
×