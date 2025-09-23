Colectivo realiza jornada de búsqueda de restos en Reynosa

Del 22 al 26 de septiembre, el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas lleva a cabo una jornada de búsqueda y procesamiento de restos humanos con exposición térmica, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y otras corporaciones que brindan resguardo durante las labores.

Las actividades tienen como punto de partida las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicadas en la carretera Reynosa-Río Bravo. Desde ahí se despliegan recorridos que abarcan diferentes perímetros de la ciudad, caminos aislados, montes, brechas y otros lugares señalados como posibles sitios de búsqueda.

El objetivo es avanzar en la localización de personas privadas de la libertad o en el hallazgo de restos humanos que, mediante procesos científicos, puedan ser identificados y entregados a sus familias. Estos trabajos se realizan bajo protocolos de seguridad y con la participación exclusiva de familiares de víctimas e integrantes de colectivos previamente registrados.

La jornada se desarrolla en un contexto alarmante, pues Reynosa encabeza las cifras de desaparición en Tamaulipas con 2,817 personas reportadas hasta mayo de 2025, además de ocupar el primer lugar estatal en delitos y desapariciones forzadas.

Comentarios