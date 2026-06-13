Colectivo realiza jornada de búsqueda en Reynosa

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron una presunta fosa clandestina durante una jornada de búsqueda realizada este día en las inmediaciones del ejido El Porvenir, al poniente de Reynosa.

De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, durante la jornada se llevaron a cabo dos operativos de búsqueda. El primero se desarrolló en el ejido La Llorona en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, mientras que el segundo tuvo lugar en el ejido El Porvenir con la participación de integrantes del colectivo, elementos de la Guardia Estatal y personal del Gobierno de Reynosa.

Hallazgo se registró en el ejido El Porvenir

Fue durante esta segunda intervención, identificada como la búsqueda número 77 realizada por el colectivo en la zona de El Porvenir, donde se registró el hallazgo.

Según los primeros reportes, el sitio corresponde a una presunta fosa clandestina, considerada además como el positivo número 26 localizado por el colectivo durante sus labores de búsqueda.

Autoridades determinarán el número de víctimas

De manera preliminar, se presume que en el lugar podrían encontrarse restos correspondientes a dos personas, aunque serán las autoridades ministeriales y los servicios periciales quienes determinen con precisión el número de víctimas y la identidad de las mismas.

Tras el hallazgo, se notificó a las autoridades competentes para el procesamiento de la escena y el inicio de las diligencias correspondientes, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reiteró que continuará realizando recorridos y jornadas de búsqueda en distintos puntos de la región con la esperanza de localizar indicios que permitan brindar respuestas a las familias que mantienen la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

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