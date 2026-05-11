Colocan módulos de hidratación en Tampico por extremo calor

Con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en ambiente térmico, el sur de Tamaulipas “se ahoga” con el vapor que emana en estos días.

Suero, agua y bebidas frías se han convertido en alternativas hora tras hora mientras las ventas de líquidos y bloqueadores incrementan sustancialmente.

Debido a insolaciones y golpes de calor reportados se instalaron 3 módulos de hidratación gratuita en Tampico donde se provee a la comunidad de líquidos en las plazas de Armas y La Libertad.

Personal de salud atiende a la comunidad que ha presentado signos de golpe de calor a fin de evitar mayores afectaciones.

El riesgo por los incesantes rayos solares es preocupante especialmente en niños, adultos mayores y trabajadores al aire libre a quienes se les están realizando “tandas” laborales alternando horarios de sol y sombra.

Ciudadanos comienzan a sufrir estragos por el incesante sol, y en algunas oficinas, se ha dispuesto suspender actividades al aire libre entre las 10 de la mañana a las cuatro de la tarde, lapso en que los rayos solares son más intensos y dañinos.

Por parte de médicos y autoridades sanitarias el exhorto es a evitar deshidratación y consumir de manera recurrente líquidos y sales, con lo cual se evita la descompensación.

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