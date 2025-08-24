Cerrar X
Tamaulipas

Colocan más lonas en el Mural de los Desaparecidos en Reynosa

El colectivo Amor por los Desaparecidos informó la colocación de lonas en el llamado Mural de los Desaparecidos, ubicado en la pared del puente 'el caracol'

  • 24
  • Agosto
    2025

La tarde del sábado, integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos informaron a través de sus redes sociales la colocación de nuevas lonas en el llamado Mural de los Desaparecidos, ubicado en la pared del puente vehicular conocido como “el caracol”, en la intersección de la carretera a Monterrey con el Libramiento Sur, a unos metros del centro comercial Sendero Periférico.

Con esta acción, el mural prácticamente cubre la totalidad de la pared, conformando un tapiz de centenares de fotografías de personas reportadas como desaparecidas en la región, víctimas tanto de la delincuencia como de abusos atribuidos a autoridades.

Colocan más lonas en el Mural de los Desaparecidos en Reynosa

La presidenta del colectivo, Edith González, había convocado en semanas previas a familiares de desaparecidos a enviar imágenes con el nombre y la fecha de desaparición de sus seres queridos, para integrarlas al mural como símbolo de memoria y exigencia de justicia.

El sábado, poco después de las 2:00 de la tarde, el grupo de activistas se reunió en el sitio para colocar las nuevas lonas, sumándolas a las que ya estaban, hasta formar un gigantesco mural que busca visibilizar la problemática en la ciudad y su entorno.

Colocan más lonas en el Mural de los Desaparecidos en Reynosa

El colectivo Amor por los Desaparecidos realiza búsquedas de campo al menos dos veces por semana en Reynosa, Río Bravo y la zona ribereña. De acuerdo con sus reportes, en casi un 80 por ciento de los casos los hallazgos resultan positivos, ya sea en campos de exterminio, fosas clandestinas o con restos humanos localizados en terrenos abiertos.

Colocan más lonas en el Mural de los Desaparecidos en Reynosa


