COMAPA Reynosa culpa a morosos por falta de agua

El gerente general, Felipe Chiw Vega, señaló que el 50% de los usuarios se han convertido en unas de las causas que inciden en los problemas de abasto

Uno de los principales problemas que enfrenta la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Reynosa es la elevada cartera vencida de usuarios, situación que ha reducido la capacidad financiera del organismo para invertir en infraestructura, dar mantenimiento a sus equipos y garantizar un suministro eficiente de agua potable, reconoció el gerente general, Felipe Chiw Vega.

El funcionario señaló que la falta de pago por parte de más del 50% de los usuarios se ha convertido en una de las causas que inciden en los problemas de abasto, ya que el organismo carece de los recursos suficientes para ejecutar obras, mantener en óptimas condiciones la red hidráulica y cubrir el costo de la energía eléctrica necesaria para operar el sistema.

Chiw Vega indicó que existen usuarios con adeudos de más de 200 meses, por lo que la recuperación de esos recursos resulta indispensable para fortalecer la infraestructura y mejorar el servicio que se brinda a la población.

Ante este panorama, informó que la COMAPA ya trabaja en un proceso de sectorización de las colonias con mayores índices de morosidad, con el propósito de incrementar la recaudación y contar con mayores recursos para la operación del organismo.

Respecto a la falta de agua registrada en días recientes en distintos sectores de Reynosa, explicó que el problema también estuvo relacionado con la disminución del nivel de la presa Anzaldúas y una falla mecánica y eléctrica en la compuerta de la derivadora hacia el canal Anzaldúas.

Precisó que personal de la COMAPA brindó apoyo con equipos electromecánicos para reparar la avería, la cual quedó resuelta en aproximadamente tres o cuatro horas, permitiendo restablecer el flujo de agua hacia la ciudad.

Asimismo, indicó que las compuertas de la presa Falcón ya fueron abiertas, por lo que el incremento en los niveles de los canales y la recuperación del suministro comenzará a reflejarse de manera gradual.

Las declaraciones del gerente de la COMAPA se producen luego de que el secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas afirmara que existe suficiente agua almacenada en las presas para garantizar el consumo humano y atender las necesidades de la población fronteriza.

Finalmente, Chiw Vega hizo un llamado a la ciudadanía a regularizar sus pagos y a hacer un uso responsable del agua, al señalar que fortalecer las finanzas del organismo permitirá mejorar la infraestructura hidráulica y enfrentar de mejor manera los retos del abastecimiento en Reynosa.