Tamaulipas

Alertan posible afectación en abasto de agua por sequía

El gerente de Comapa Reynosa, Felipe de Jesús Chiw Vega, señaló que las presas que abastecen la ciudad no han tenido recarga por la falta de lluvias

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa advirtió que los bajos niveles de las presas y la falta de lluvias podrían generar afectaciones en el abasto de agua durante la próxima temporada de calor, por lo que hizo un llamado a hogares, comercios e industrias a reforzar el cuidado del recurso.

Niveles críticos en presas Falcón y La Amistad preocupan a autoridades

El gerente de Comapa Reynosa, Felipe de Jesús Chiw Vega, señaló que las presas que abastecen la ciudad no han tenido recarga por la falta de lluvias y actualmente presentan niveles muy bajos, destacando que la presa Falcón se encuentra al 2%, lo que complica la disponibilidad del recurso.

“Sobre todo en la presa Falcón y La Amistad que son las que nos alimentan a través del Río Bravo, no han tenido recarga por las lluvias, las pocas lluvias o la no lluvia porque no ha llegado y ahorita están en unos niveles muy bajos, y la presa Falcón que es la que alimenta directamente está al 2%, realmente está complicado” – Felipe de Jesús Chiw Vega, Gerente General de Comapa Reynosa

Abasto para la ciudad está garantizado, pero riesgo persiste en agricultura

El funcionario aclaró que el pago histórico de la deuda de agua con EUA no afecta el suministro para la población, aunque la falta de lluvias sí representa un riesgo para la producción agrícola. El distrito de riego 025 enfrentará restricciones, mientras que el 026 tendrá disponibilidad gracias a la presa Marte R. Gómez.

“La Comisión Nacional del Agua está garantizando el suministro de agua en toda la ciudad, hay muchos problemas para los distritos de riego, el 025 ya anunció que no habrá agua para el riego de esta temporada, afortunadamente el distrito 026 depende de la presa Marte R. Gómez que no es del Río Bravo porque viene del río San Juan y ellos tendrán agua para riego” – Felipe de Jesús Chiw Vega, Gerente General de Comapa Reynosa

Llamado preventivo busca evitar tandeos durante temporada de calor

Chiw Vega enfatizó que, si no se adoptan medidas de cuidado del agua en hogares, comercios e industrias, la Comisión se verá obligada a implementar tandeos. Por ello, pidió revisar fugas y vigilar el uso responsable del recurso.

“Un recordatorio continuo del cuidado del agua, evitar fugas en la casa, revisar todas las fugas que tenemos, esa gota que siempre está cayendo en el fregadero o en el lavabo, en la taza del WC donde no se ve, que nada más está escurriendo el agua y cayendo, esa es una gran fuga y hay que tener cuidado con todas esas fugas para evitar pérdidas” – Felipe de Jesús Chiw Vega, Gerente General de Comapa Reynosa

