Tamaulipas

Comerciantes de Altamira frenan a presunto ladrón; piden justicia

El sujeto, identificado como Jorge 'N', residente del fraccionamiento Haciendas, fue sorprendido por las empleadas del local, cuando intentaba robar una cartera

  • 17
  • Octubre
    2025

Lo que comenzó como otro intento de robo en un comercio del centro de Altamira terminó en una muestra del hartazgo ciudadano ante la inseguridad. Este viernes, un grupo de comerciantes detuvo a un hombre señalado por robar objetos de un establecimiento de importaciones ubicado sobre el bulevar Allende, y lo trasladaron hasta la Presidencia Municipal.

El sujeto, identificado como Jorge “N”, de 48 años y residente del fraccionamiento Haciendas, fue sorprendido por las empleadas del local, cuando intentaba robar una cartera; fue retenido por el propietario, Juan Luis Bernal, mientras se solicitaba apoyo de la Guardia Estatal. 

Sin embargo, ante la falta de respuesta durante casi una hora, los comerciantes decidieron actuar por cuenta propia.

En su recorrido desde el lugar de la detención hasta la Presidencia Municipal, el presunto ladrón fue exhibido públicamente por las calles del centro y, en algunos momentos, golpeado por los inconformes, quienes buscaban evidenciar su molestia ante la creciente ola de robos en la zona y la ausencia de autoridad.

Ya en la Presidencia Municipal de Altamira, el detenido fue ingresado al interior del edificio y amarrado mientras los comerciantes exigían la presencia de la policía; con gritos y reclamos, solicitaron al gobierno local reforzar la seguridad en el primer cuadro de la ciudad y también denunciaron el retraso de la Guardia Estatal, al llamado ciudadano, que llegó aproximadamente a las 10:50 horas, casi una hora después del reporte inicial.

El individuo fue señalado como responsable de varios robos cometidos en la última semana en negocios cercanos, entre ellos Farmacia La Fe, Casa Ceja, Grobo y un expendio de bisquetes, además de portar billetes falsos de $500 y $1,000 pesos, con los que trataba de pagar sus presuntas compras. El presunto detenido llevaba tatuada en el rostro la palabra “rata”.

Tras ser entregado finalmente a los elementos estatales, el presunto delincuente fue trasladado a la clínica del DIF municipal para recibir atención médica. Los locatarios reiteraron su llamado a las autoridades para incrementar la presencia policial y la vigilancia en el centro de Altamira, advirtiendo que, de continuar la falta de respuesta, tomarán medidas más drásticas para defender sus negocios y su seguridad.


