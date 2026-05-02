Cae presunto extorsionador de comerciantes en Gustavo A. Madero

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a Ramón “N”, señalado como presunto responsable de extorsionar a comerciantes en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La captura se realizó luego de una denuncia ciudadana en la que una persona informó haber sido amenazada por un hombre que le exigió dinero a cambio de no causar daño a su integridad física, patrimonio y familiares.

#Importante | En @TuAlcaldiaGAM, resultado de un despliegue operativo, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Ramón "N", señalado por un ciudadano como presunto responsable de solicitarle una suma de dinero en efectivo a cambio de permitirle laborar y no causarle daño.



Además, de… pic.twitter.com/eQKC1qpoM2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 2, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, el presunto extorsionador citó a la víctima en avenida 604, en la colonia San Juan de Aragón Cuarta Sección, para concretar la entrega del dinero.

Tras recibir la denuncia, policías capitalinos desplegaron un operativo de vigilancia en la zona.

En el punto acordado, el denunciante realizó la entrega mientras agentes observaban la transacción, lo que permitió detener de inmediato al sospechoso, quien se desplazaba en bicicleta.

Un detenido con antecedentes graves

Ramón “N”, de 56 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Las primeras investigaciones revelaron que el detenido cuenta con al menos ocho ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos como robo en distintas modalidades, extorsión agravada y corrupción de menores.

La SSC ha reiterado que la denuncia oportuna es fundamental para desarticular este tipo de redes y evitar que las amenazas escalen.

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