Tamaulipas

Comerciantes del centro de Altamira exhiben a presunta fardera

Añadieron que incluso se ha detectado la participación de una menor de edad en uno de los casos difundidos en video en redes sociales

  • 03
  • Marzo
    2026

Comerciantes de la zona centro de Altamira colocaron una manta con la fotografía de una mujer a quien señalan como presunta responsable de múltiples robos en establecimientos, ante lo que consideran falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Aseguran que entre 15 y 20 negocios han sido afectados en los últimos ocho meses, no solo en este municipio, sino también en Tampico y Ciudad Madero.

Mujer opera haciéndose pasar por clienta: comerciantes

Juan Luis Bernal, comerciante del sector, señaló que la mujer opera haciéndose pasar por clienta

"Llega, pregunta, platica y mientras distrae a la vendedora comienza a tomar objetos; observa los puntos ciegos y aprovecha cualquier descuido". 

Alicia Franco, otra comerciante dedicada a la venta de joyería explicó que el monto de lo sustraído asciende a aproximadamente 15 mil pesos en piezas de joyería, relató que la señalada actúa con aparente apoyo de otras personas. 

"Entra alguien más a distraer y ella roba; a veces la esperan en la esquina".

Añadió que incluso se ha detectado la participación de una menor de edad en uno de los casos difundidos en video en redes sociales.

Los comerciantes afirmaron que han presentado llamados de auxilio, pero que al tratarse de delitos considerados menores, los presuntos responsables recuperan su libertad tras pagar una fianza; por ello buscan integrar formalmente denuncias para que la Policía Investigadora pueda abrir o acumular carpetas y dar seguimiento a los casos.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades de seguridad para que se establezca un canal de comunicación más ágil para el sector comercio y se refuerce la vigilancia en la zona centro.

Insisten que no se trata de un señalamiento contra alguna institución en particular, sino de exigir acciones concretas ante una situación que, aseguran, les está afectando económicamente en un contexto ya complicado para las ventas.

Finalmente, advirtieron que, en caso de detectar nuevamente a la mujer en la zona, actuarán por propia mano para detenerla, amenazando con amarrarla hasta esperar la presencia de la autoridad competente, para que el caso sea atendido conforme a derecho y evitar que los hechos queden impunes.


